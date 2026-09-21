MNS की गुंडागर्दी: इन्फ्लुएंसर का मुंह काला कर सिर पर रखवाई चप्पल, राज ठाकरे की फोटो के सामने करवाया दंडवत प्रणाम

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महेश मोटे का चेहरा कथित तौर पर काला कर दिया. MNS कार्यकर्ताओं ने उन पर MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ अपनी रील्स में अश्लील और व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप लगाया.

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MNS नेताओं के मुताबिक, महेश मोटे को पार्टी कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और हडपसर सब-डिविजन के अध्यक्ष शुभम जगदाले के MNS संपर्क कार्यालय ले जाया गया. आरोप है कि वहां उन्हें राज ठाकरे की तस्वीर के सामने दंडवत होने और अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया.

MNS कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर महेश मोटे के चेहरे पर काली स्याही लगा दी. इसके बाद उन्हें सिर पर चप्पल रखकर उठक-बैठक करने के लिए भी कहा गया. बाद में कथित तौर पर उनका माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

राज ठाकरे का किया अपमान

MNS पुणे सिटी अध्यक्ष साईनाथ बाबर ने India Today से कहा, 'उन्होंने राज ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक रील्स और व्यक्तिगत टिप्पणियां की थीं. अगर वह रील्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमारे नेता के खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए.'

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MNS नेताओं ने आरोप लगाया कि महेश मोटे ने अपनी एक रील में राज ठाकरे के खिलाफ अश्लील टिप्पणियां की थीं. हालांकि, इस घटना के संबंध में अभी तक कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

पहले भी इस तरह के मामले

इससे पहले भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) से जुड़े कई विवाद सामने आते रहे हैं. इनमें हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट और उन्हें परेशान करने के आरोप भी शामिल रहे हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र में गुजराती प्रतिष्ठानों और साइनबोर्ड को नुकसान पहुंचाने के आरोप भी MNS कार्यकर्ताओं पर लगते रहे हैं. इन घटनाओं को लेकर अलग-अलग समय पर विवाद हुआ है और पुलिस कार्रवाई के मामले भी सामने आए हैं. MNS प्रमुख राज ठाकरे की महाराष्ट्र में मराठी भाषा और स्थानीय लोगों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति के बीच इस तरह के विवाद पहले भी चर्चा में रहे हैं.

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