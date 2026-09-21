दिल्ली: 16 साल की लड़की से हैवानियत, 56 साल के दुकानदार ने दुकान में हाथ-पैर बांधकर किया रेप

दिल्ली के सदर बाजार से नाबालिग लड़की के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप 56 साल के दुकानदार मकसूद पर है. घटना 16 सितंबर की बताई जा रही है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

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हाथ-पैर बांधकर किया रेप

जानकारी के मुताबिक, 16 साल की लड़की स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए घर से निकली थी. आरोप है कि इसी दौरान मकसूद ने उसे बहला-फुसलाकर अपनी दुकान के अंदर बुला लिया. पुलिस के मुताबिक दुकान के अंदर आरोपी ने लड़की को काबू किया, उसके हाथ-पैर बांधे और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया.

घटना सदर बाजार के अंदरूनी इलाके में स्थित एक दुकान में हुई. पड़ोसियों के मुताबिक जब लड़की काफी देर तक घर नहीं लौटी तो उसकी मां ने उसकी तलाश शुरू की. मां अपनी बेटी को खोजते हुए आरोपी की दुकान तक भी पहुंची और मकसूद से उसके बारे में पूछा.

दुकान में थी लड़की, फिर भी आरोपी ने मां को नहीं बताया

आरोप है कि मकसूद ने लड़की के दुकान के अंदर मौजूद होने के बावजूद उसकी मां से कहा कि उसने उसे नहीं देखा है. बताया जा रहा है कि इसी दौरान मां के लगातार पूछताछ करने पर आरोपी घबरा गया. इसके बाद लड़की को दुकान से बाहर कर दिया गया.

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दुकान से बाहर आने के बाद लड़की ने अपनी मां को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस के मुताबिक, मामले की जांच जारी है. जांच के दौरान घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों और परिस्थितियों की भी पड़ताल की जा रही है.

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