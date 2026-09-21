Pyaz Mirch Chilla: बेसन और सूजी से बनाएं क्रिस्पी प्याज-मिर्च चीला, मिनटों में तैयार होगा यह टेस्टी नाश्ता

Pyaz Mirch Chilla: सुबह के नाश्ते में रोज कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है लेकिन ज्यादा समय कम होने की वजह से कई बार लोग वही पोहा, पराठा या ब्रेड खा लेते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस बार आप प्याज-मिर्च चीला ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बेसन और सूजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया जाता है. मसालों के साथ तैयार यह चीला खाने में काफी टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है. इसे आप सुबह के नाश्ते के अलावा शाम की हल्की भूख के समय भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी प्याज-मिर्च चीला बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
200 ग्राम बेसन
2-3 बड़े चम्मच सूजी
1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटी चम्मच हल्दी
1/4 छोटी चम्मच अजवाइन
1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
1/4 कप हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
2 प्याज, बारीक कटे हुए
नमक स्वादानुसार
थोड़ा सा दही
जरूरत के अनुसार पानी
सेंकने के लिए थोड़ा सा तेल