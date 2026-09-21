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Pyaz Mirch Chilla: बेसन और सूजी से बनाएं क्रिस्पी प्याज-मिर्च चीला, मिनटों में तैयार होगा यह टेस्टी नाश्ता

Pyaz Mirch Chilla: अगर आप नाश्ते में कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टेस्टी होने के साथ जल्दी तैयार भी हो जाए तो प्याज-मिर्च चीला ट्राई कर सकते हैं. बेसन और सूजी से बना यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है.

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नाश्ते में बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)

Pyaz Mirch Chilla: सुबह के नाश्ते में रोज कुछ नया और टेस्टी खाने का मन करता है लेकिन ज्यादा समय कम होने की वजह से कई बार लोग वही पोहा, पराठा या ब्रेड खा लेते हैं. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस बार आप प्याज-मिर्च चीला ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए बेसन और सूजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मिलाया जाता है. मसालों के साथ तैयार यह चीला खाने में काफी टेस्टी लगता है और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता. यह चीला बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहता है. इसे आप सुबह के नाश्ते के अलावा शाम की हल्की भूख के समय भी बना सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर टेस्टी प्याज-मिर्च चीला बनाने की आसान रेसिपी.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
200 ग्राम बेसन
2-3 बड़े चम्मच सूजी
1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1/2 छोटी चम्मच हल्दी
1/4 छोटी चम्मच अजवाइन
1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
1 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
1/4 कप हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
2 प्याज, बारीक कटे हुए
नमक स्वादानुसार
थोड़ा सा दही
जरूरत के अनुसार पानी
सेंकने के लिए थोड़ा सा तेल

कैसे बनाएं प्याज-मिर्च चीला?

  1. प्याज-मिर्च चीला बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बेसन और सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें. 
  2. अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, अजवाइन, धनिया पाउडर, दही और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार करें. ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ही बहुत पतला. इसे लगभग 10 मिनट के लिए ढककर रख दें.
  3. अब प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया बारीक काट लें. तैयार बैटर में इन सभी चीजों को डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  4. इसके बाद तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना कर लें. अब तवे पर 2 बड़े चम्मच बैटर डालें और इसे गोल आकार में हल्का पतला फैलाएं. ऊपर से थोड़ा सा तेल डालें और चीले को कुछ देर सिकने दें.
  5. जब नीचे की तरफ से चीला हल्का सुनहरा और किनारे क्रिस्पी होने लगें तो इसे सावधानी से पलट दें. दोनों तरफ से अच्छी तरह पकने और हल्का सुनहरा होने तक सेंक लें.
  6. तैयार प्याज-मिर्च चीले को प्लेट में निकाल लें. इसे हरी चटनी, दही या टोमैटो कैचअप के साथ गरमागरम सर्व करें.
---- समाप्त ----
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