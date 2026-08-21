VIDEO: गड्ढा भरने पहुंचा ट्रक खुद जमीन में धंसा... हवा में लटका आगे का पहिया

महाराष्ट्र के नासिक से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां गंगापुर रोड इलाके में सड़क की मरम्मत के लिए कंकड़ लेकर जा रहा ट्रक खुद गड्ढे में फंस गया. बताया जा रहा है कि कॉलोनी रोड और गंगापुर रोड के बीच हाल ही में स्टॉर्म वॉटर सीवेज लाइन का काम हुआ था. इसी के बाद बने गड्ढों को भरने के लिए ट्रक निर्माण सामग्री लेकर मौके पर पहुंचा था.

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ट्रक जैसे ही सड़क के बीचोबीच पहुंचा, जमीन धंस गई और वाहन का पिछला हिस्सा गड्ढे में जा गिरा. ट्रक का आगे का पहिया हवा में उठ गया. अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर मौजूद लोगों में हलचल मच गई. गनीमत रही कि ट्रक के चालक के साथ किसी बड़े हादसे की जानकारी सामने नहीं आई है.

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सड़क की हालत पर उठे सवाल

घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में ट्रक सड़क के धंसे हिस्से में फंसा दिखाई दे रहा है. जिस गड्ढे को भरने के लिए वाहन पहुंचा था, उसी में ट्रक के फंस जाने से सड़क निर्माण और मरम्मत की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं.

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स्थानीय स्तर पर सड़क की स्थिति को लेकर पहले से चिंता जताई जा रही थी. स्टॉर्म वॉटर सीवेज लाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने के लिए कंकड़ पहुंचाया जा रहा था. इसी दौरान बीच सड़क का हिस्सा धंस गया और ट्रक उसमें फंस गया.

देखें वीडियो...

फिलहाल, इस घटना ने नासिक में सड़क मरम्मत की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. गंगापुर रोड की यह घटना बताती है कि सड़क के नीचे किए गए काम के बाद सतह को मजबूत तरीके से बहाल करना कितना जरूरी है. घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोग भी जिम्मेदार विभाग से जल्द स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

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