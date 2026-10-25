किराया मांगने पर चाकू से धमकाया, फिर गायब हुआ किराएदार... कमरे से मिले 85 लाख के नकली नोट

महाराष्ट्र पुलिस ने नागपुर के एक किराए के मकान से लगभग 85 लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए है. मकान का किराएदार पिछले कई महीनों से किराया नहीं दे रहा था और लंबे समय से लापता था. पुलिस ने मौके से 37 लाख रुपये के पूरी तरह से छपे हुए नकली नोट और 48 लाख रुपये के आधे-अधूरे छपे नोट जब्त किए हैं.

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आरोपी किराएदार की पहचान पुष्पक कृष्णा भंडारकर उर्फ बेंडाने के रूप में हुई है. पुष्पक ने करीब डेढ़ साल पहले नागपुर के खारबी इलाके में रमेश नाम के व्यक्ति का मकान किराए पर लिया था.

पुष्पक का रेंट एग्रीमेंट इसी साल जनवरी में खत्म हो गया था, लेकिन उसने न तो एग्रीमेंट रिन्यू कराया और न ही मकान खाली किया. उसने पिछले कई महीनों से किराया देना भी बंद कर दिया था.

किराया मांगने पर मकान मालिक को धमकाया

जब मकान मालिक रमेश ने उससे कमरा खाली करने को कहा, तो पुष्पक ने उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद रमेश ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने गैर-संज्ञेय मामला दर्ज किया.

बाल्टी में मिले नोटों के बंडल और प्रिंटर

कुछ समय बाद पुष्पक ने कमरे में आना बंद कर दिया और काफी दिनों तक गायब रहा. मकान मालिक को जब शक हुआ, तो उसने कमरे का ताला तोड़ दिया. अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. कमरे के अंदर बाल्टी में नोटों के बंडल, जमीन पर बिखरे कागज और एक प्रिंटर रखा हुआ था.

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रमेश ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर नकली नोटों और छापने वाले टूल्स को अपने कब्जे में ले लिया. तलाशी के दौरान पुलिस ने 500 के 37 लाख रुपये के पूरी तरह छपे नकली नोट बरामद किए. इसके अलावा लगभग 48 लाख रुपये के ऐसे नोट मिले, जो सिर्फ एक तरफ से छपे थे और दूसरी तरफ से कोरे थे.

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आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जब्त की गई कुल नकली मुद्रा का आकलन करने के लिए नोट गिनने की मशीन बुलाई गई थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आरोपी पुष्पक के मुंबई में होने की आशंका है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेजने की तैयारी कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.

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