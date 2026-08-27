बेरोजगारी या महंगाई, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर्वे में जनता ने दिया जवाब

इंडिया टुडे और सी-वोटर के 'मूड ऑफ द नेशन' (MOTN) सर्वे में देश की बदलती राजनीतिक और सामाजिक बयार का बड़ा आकलन सामने आया है. हालिया 'Gen-Z' प्रोटेस्ट के बाद किया गया यह अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक सर्वे है, जिसमें युवाओं और आम जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की गई है. इस सर्वे में देश के मूड को लेकर कई अहम सवाल पूछे गए हैं. सर्वे का फोकस मौजूदा हालात से लेकर आने वाले चुनाव तक के सवालों पर है.

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इस सर्वे में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आई है. सर्वे में 23 फीसदी लोगों ने बेरोजगारी को मौजूदा समय में भारत की सबसे बड़ी समस्या बताया. वहीं, 18 फीसदी लोगों ने महंगाई को सबसे बड़ी चिंता माना, जिससे यह दूसरे स्थान पर रही. इसके अलावा 7 फीसदी लोगों ने किसान संकट को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया. सर्वे के आंकड़े संकेत देते हैं कि रोजगार और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े आर्थिक मुद्दे लोगों की प्रमुख चिंताओं में बने हुए हैं.

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