नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण जहां इस समय बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करके रिकॉर्ड बना रही है. वहीं दूसरी तरफ इसे कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है. फिल्म की कास्टिंग पर काफी सवाल उठे हैं. कई लोगों को माता सीता के रूप में साई पल्लवी पसंद नहीं आई हैं. यहां तक कि माता सीता की प्रस्तुति पर भी बड़ा बवाल खड़ा हुआ है.

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माता सीता की आलोचनाओं पर साई का जवाब

रामायण में माता सीता को एक योद्धा के रूप में दिखाया गया है, जिसका वाल्मीकि रामायण में जिक्र नहीं है. मगर अद्भुत रामायण में उनका वो स्वरूप मौजूद है. चूंकि मेकर्स ने कई अलग-अलग रामायण से प्रेरणा लेकर अपनी फिल्म बनाई है, इसलिए उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. अब साई पल्लवी ने माता सीता का किरदार निभाकर झेली ट्रोलिंग पर पहली बार खुलकर बात की है.

साई पल्लवी हाल ही में बरखा दत्त के यूट्यूब चैनल मोजो स्टोरी पर पहुंची थीं. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सीता का किरदार निभाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया है. साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने लुक को लेकर होने वाली आलोचना पर भी बात की.

साई ने कहा- मैं सोशल मीडिया पर होने वाली बातों से अनजान नहीं हूं. मैं देखती हूं कि लोग कहते हैं कि सीता मां को कितना सुंदर दिखना चाहिए और उनका लुक कैसा होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसी बातें आपको अंदर तक हिला देती हैं, तो आपको खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है. मुझे लगता है कि मैं खुद को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हूं. लोगों की राय तो राय होती है. अगर आपके अंदर किसी तरह की कमजोरी या डर है, तो आपको अंदर से मजबूत बनना चाहिए. इसके बाद आप पूरी दुनिया का सामना कर सकते हैं या फिर लोगों की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं.

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किन लोगों ने उठाए सवाल?

फिल्म रामायण में माता सीता और साई पल्लवी को लेकर फिल्मी जगत के कई लोगों ने सवाल उठाए थे. मुकेश खन्ना, दीपिका चिखलिया ने सीता मां के योद्धा रूप पर सवाल उठाए थे. वहीं, काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ने साई पल्लवी की कास्टिंग पर सवाल किए. उन्होंने कहा था कि साई एक बेहतरीन एक्ट्रेस होंगी, मगर माता सीता के रूप में उनके मुताबिक वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठीं.

बात करें फिल्म रामायण की, तो 23 दिनों में फिल्म वर्ल्डवाइड 1790 करोड़ के आसपास कमा चुकी है. 24वें दिन ये 1800 करोड़ के क्लब में शामिल भी हो जाएगी. अगले साल फिल्म चीन, जापान, रूस और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देशों में भी लगने वाली है. ऐसे में इसका लाइफटाइम कलेक्शन कितना होगा, इसपर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

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