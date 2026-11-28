वाराणसी में शनिवार को काशी तमिल संगमम के पांचवें संस्करण की शुरुआत हुई. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की मौजूदगी में कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस मौके पर तमिल साहित्य की महान रचना 'तिरुक्कुरल' का 50 भाषाओं में अनुवादित संस्करण जारी किया गया. इनमें 10 विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं.

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इस साल संगमम की थीम 'तिरुक्कुरल पयिलवोम' यानी 'आइए, तिरुक्कुरल का अभ्यास करें' रखी गई है. इसका मकसद तिरुवल्लुवर की शिक्षाओं और नैतिक मूल्यों को खासतौर पर विद्यार्थियों और युवाओं तक पहुंचाना है. यह आयोजन 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा.

PM मोदी बोले- सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान का मंच बना संगमम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर काशी तमिल संगमम 5.0 की शुरुआत पर खुशी जताई. उन्होंने तमिलनाडु और दूसरे क्षेत्रों से काशी पहुंचे लोगों का स्वागत किया.

पीएम मोदी ने कहा कि इस साल की थीम 'तिरुक्कुरल पयिलवोम' खास है. महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की रचना तिरुक्कुरल में इंसानी जीवन के कई पहलुओं के लिए अनमोल सीख है.

I am very glad that Kashi Tamil Sangamam 5.0 has commenced today! A warm welcome to all those coming from Tamil Nadu and other parts to the eternal city of Kashi. The theme of this year’s Sangamam, ‘Thirukkural Payilvom’ (Let us learn the Thirukkural), is particularly special. The wisdom of the great Thiruvalluvar offers invaluable guidance on numerous aspects of human life. It is wonderful that the translation of Thirukkural has been released in 50 languages, including 10 foreign languages. May such efforts ensure that the great Thiruvalluvar’s thoughts become even more popular among the youth. Over the years, Kashi Tamil Sangamam has grown into a vibrant platform for cultural and intellectual exchanges. At the same time, the spirit of ‘Shreshtha Bharat’ has also got stronger due to this. 'காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 5.0' இன்று தொடங்கியுள்ளதில் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன்! தமிழ்நாட்டிலிருந்தும், நாட்டின் பிற பகுதிகளிலிருந்தும் அமரத்துவமிக்க காசி நகரத்திற்கு வருகைதரும் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இந்த ஆண்டு சங்கமத்தின் கருப்பொருளான 'திருக்குறள் பயில்வோம்' என்பது மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. மானிட வாழ்வின் பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து கருத்தாழமிக்க வழிகாட்டுதல்களை திருவள்ளுவப் பெருந்தகையின் ஞானம் வழங்குகிறது. 10 வெளிநாட்டு மொழிகள் உட்பட 50 மொழிகளில் திருக்குறள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்டிருப்பது அற்புதமானது. திருவள்ளுவப் பெருந்தகையின் சிந்தனைகள், இளைஞர்களிடையே இன்னும் பரவலாகச் சென்றடைய இதுபோன்ற முன்முயற்சிகள் வழிவகுக்கட்டும். தொடங்கிய சில ஆண்டுகளிலேயே, 'காசி தமிழ்ச் சங்கமம்' கலாச்சார, அறிவுசார் பரிமாற்றங்களுக்கான ஒரு சிறப்புமிக்க தளமாகப் பரிணமித்துள்ளது. அதே வேளையில் 'உன்னத பாரதம்' என்ற ஒருமைப்பாட்டுணர்வும் இந்த சங்கமத்தால் வலிமையடைந்துள்ளது. @KTSangamam — Narendra Modi (@narendramodi) November 28, 2026

उन्होंने कहा कि तिरुक्कुरल का 50 भाषाओं में अनुवाद जारी होना अच्छी पहल है. इनमें 10 विदेशी भाषाएं भी शामिल हैं. पीएम ने उम्मीद जताई कि इससे तिरुवल्लुवर के विचार युवाओं के बीच और लोकप्रिय होंगे.

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मोदी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में काशी तमिल संगमम सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान-प्रदान का एक बड़ा मंच बन गया है. इससे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना भी मजबूत हुई है.

उपराष्ट्रपति बोले- राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाला आंदोलन है संगमम

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि काशी और तमिलनाडु के बीच हजारों साल पुराना सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध है. काशी तमिल लोगों के दिलों में खास जगह रखती है और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना उनके लिए एक बड़ी आध्यात्मिक इच्छा है.

उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम सिर्फ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और देश की साझा विरासत को फिर से सामने लाने वाला आंदोलन है. यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के विचार को आगे बढ़ाती है.

Vice-President Shri C. P. Radhakrishnan inaugurated the fifth edition of Kashi Tamil Sangamam (KTS 5.0) at Varanasi, Uttar Pradesh, today. https://t.co/jEEf9bgEoB — Vice-President of India (@VPIndia) November 28, 2026

उपराष्ट्रपति ने तिरुक्कुरल को जीवन के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शक बताया. उन्होंने कहा कि इसमें समानता, मानवता और सदाचार की जो सीख है, वह भाषा, क्षेत्र और देश की सीमाओं से परे है. उन्होंने लोगों से तिरुक्कुरल को पढ़ने के साथ उसकी शिक्षाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाने की अपील की.

13 से 50 भाषाओं तक पहुंचा तिरुक्कुरल का अनुवाद

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उपराष्ट्रपति ने कहा कि तिरुक्कुरल का 50 भाषाओं में उपलब्ध होना तमिल भाषा और साहित्य के लिए बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि काशी तमिल संगमम के पहले संस्करण में इसका 13 भाषाओं में अनुवाद किया गया था. दूसरे संस्करण में 16 और भाषाओं में अनुवाद हुआ. अब पांचवें संस्करण में यह संख्या 50 तक पहुंच गई है.

भाषाई सौहार्द पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए और दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करना चाहिए.

उन्होंने कहा, "अपनी भाषा के प्रति प्रेम कभी दूसरी भाषा के प्रति शत्रुता में नहीं बदलना चाहिए." उपराष्ट्रपति ने युवाओं से के. कामराज और पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर जैसे नेताओं से प्रेरणा लेने की अपील भी की.

CM योगी बोले- भारत की सनातन परंपरा का उत्सव है संगमम

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी तमिल संगमम भारत की सनातन परंपरा का उत्सव बन गया है. उन्होंने कहा कि संत तिरुवल्लुवर के विचार पूरी मानव सभ्यता के लिए हैं. धर्म, अर्थ और काम भारतीय परंपरा के अहम आधार हैं.

योगी ने कहा कि काशी और तमिलनाडु भारतीय संस्कृति और सभ्यता की दो प्राचीन धाराएं हैं. काशी में गंगा की ज्ञान परंपरा जब तमिल की परंपरा से मिलती है, तो भारत की सांस्कृतिक चेतना मजबूत होती है.

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वणक्कम तमिलनाडु। वणक्कम काशी। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी अविनाशी काशी में माननीय उपराष्ट्रपति श्री सी.पी. राधाकृष्णन जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @JoshiPralhad जी की गरिमामयी उपस्थिति में आज 'काशी तमिल संगमम्' के पंचम संस्करण का शुभारंभ हुआ। 'काशी तमिल संगमम्' भारत की सनातन परंपरा का उत्सव बन गया है, जहां भाषाएं अलग-अलग हैं, लेकिन हम सबके भाव एक हैं। परंपराएं विविध हैं, पर संस्कृति एक है। यही तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' का लक्ष्य है। तमिलनाडु से पधारे सभी अतिथियों, विद्वानों एवं प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा इस अभूतपूर्व आयोजन की सफलता हेतु अनंत शुभकामनाएं। @VPIndia — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) November 28, 2026

उन्होंने काशी और तमिलनाडु के पुराने संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि तमिलनाडु में 'तेनकाशी' यानी दक्षिण की काशी भी इस जुड़ाव का उदाहरण है. योगी ने कहा कि काशी के केदार घाट और हनुमान घाट जैसे इलाकों में आज भी तमिल संस्कृति की झलक मिलती है.

मुख्यमंत्री ने काशी में कनेक्टिविटी, ज्ञान, अध्यात्म और विरासत से जुड़े विकास कार्यों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए लोगों और क्षेत्रों को दिल से जोड़ना जरूरी है.

गंगा का पानी कावेरी तक पहुंचने की जताई उम्मीद

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र करते हुए उम्मीद जताई कि एक दिन गंगा का पानी कावेरी तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और मानवता से जुड़े आदर्श दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं.

इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. कार्यक्रम में तमिलनाडु से विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, पत्रकार, किसान, शिल्पकार, महिलाएं और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं.

इस आयोजन का मकसद काशी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करना है. इसके तहत दोनों क्षेत्रों की साझा विरासत और ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है.

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