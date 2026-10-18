महाराष्ट्र के बीड में भीषण सड़क हादसा, बस-कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत

महाराष्ट्र के बीड जिले में रविवार सुबह एसटी बस और एक कार के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई. इस दर्दनाक हादसे में पांच लोगों की मौके ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है.

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यह दुर्घटना सुबह तकरीबन 11 बजे माजलगाव तालुका के शिंदेवाडी फाटा के पास खामगांव-पंढरपूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई. जानकारी के मुताबिक, कार सवार लोग तुलजापुर में दर्शन के लिए जा रहे थे. हादसे में माजलगाव शहर के गजानन नामदास समेत पांच लोगों की मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पुहंची. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. माजलगाव-तेलगाव-धारूर मार्ग पर सड़क की खराब हालत को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है. उनका आरोप है कि खामगांव-पंढरपूर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खराब निर्माण के कारण पहले भी कोई लोगों की जान गई है.

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स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क पर कई जगह खतरनाक जंप ब्रेकर हैं और गहरी दरारें पड़ गई हैं. उनका कहना है कि इसके कारण हादसों का खतरा बना रहता है.

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ताजा हादसे के बाद स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है. वे सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं.

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