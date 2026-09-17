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एसिड में जलाता था या भूखे शेर के सामने डाल देता था! माल चुराने वालों को ऐसे सजा देता था ड्रग माफिया

ड्रग्स तस्करी से जुड़े मैक्सिको के माफिया और कार्टेल की अंधेरी दुनिया में क्या- क्या क्रूरता होती है. इसकी कहानी एक पूर्व एफबीआई एजेंट ने अपनी किताब में की है. जानते हैं कैसे ड्रग्स तस्कर लोगों को टॉर्चर करते हैं?

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मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल उनका माल चुराने वालों को देता था दिल दहला देने वाली सजा (Photo - AI Generated)
मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल उनका माल चुराने वालों को देता था दिल दहला देने वाली सजा (Photo - AI Generated)

ड्रग्स का कारोबार जितना बड़ा होता है, उसके पीछे की दुनिया उतनी ही खौफनाक बताई जाती है. मैक्सिको के ड्रग कार्टेल से जुड़ी ऐसी ही कई कहानियां सामने आती रही हैं. अब अमेरिका के रिटायर्ड FBI एजेंट स्कॉट पेन ने कार्टेल की दुनिया से जुड़े अपने अनुभव डेली स्टार के साथ साझा किए हैं. उनका दावा है कि ड्रग माफिया से धोखा करने या उनका माल चुराने वालों को बेहद क्रूर तरीके से सजा दी जाती थी.

स्कॉट पेन करीब 20 साल तक कानून प्रवर्तन से जुड़े रहे. वह अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम कर चुके हैं और अपहरण किए गए लोगों को कार्टेल के कब्जे से छुड़ाने वाली टीम का भी हिस्सा रहे. उन्होंने अपनी किताब 'कोडनेम पेल होर्स' में भी अपने अनुभवों का जिक्र किया है.

कार्टेल से चोरी की तो बचना मुश्किल
स्कॉट पेन के मुताबिक, एक समय मैक्सिको के कुख्यात गल्फ कार्टेल से जुड़े लोगों के संपर्क में आने वाले कई मामलों में उन्हें अपहरण की जानकारी मिलती थी. गल्फ कार्टेल मैक्सिको के पुराने संगठित अपराध समूहों में से एक है. इसके तत्कालीन नेता ओसिएल कार्डेनास गिलेन ने ही कथित तौर पर बेहद हिंसक लॉस जेटास संगठन की नींव रखने में भूमिका निभाई थी.

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पेन बताते हैं कि कई बार लोग अपने बेटों के अपहरण की शिकायत लेकर उनके पास आते थे. वह पहले उनसे यह साफ-साफ पूछते थे कि क्या उनका बेटा ड्रग्स के कारोबार में शामिल था. क्योंकि कई मामलों में बाद में पता चलता था कि अपहरण की वजह ड्रग्स या पैसे से जुड़ी थी.

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एक मामले में तीन युवक, जिनकी उम्र करीब 18 से 20 साल के बीच थी, मैक्सिको से अमेरिका तक ड्रग्स पहुंचाने का काम करते थे. इसके बाद वे पैसे लेकर वापस मैक्सिको लौटते थे. लेकिन एक बार उनकी कार से करीब 1 लाख डॉलर गायब हो गए. कार्टेल को जब इसका पता चला तो तीनों युवकों का अपहरण कर लिया गया.

परिवार से पैसे लेकर छोड़े जाते थे बंधक
पेन के मुताबिक, ऐसे मामलों में उनकी टीम पहले यह पता करती थी कि लोग वास्तव में कार्टेल के कब्जे में हैं या नहीं. इसकी पुष्टि होने के बाद परिवार से संपर्क किया जाता था. परिवार को पैसे जुटाने पड़ते थे. कई बार नकदी के साथ कार जैसी चीज भी सौदे का हिस्सा बन जाती थी. रकम तैयार होने के बाद कार्टेल और परिवार के बीच डील कराकर बंधक को छुड़ाने की कोशिश की जाती थी. लेकिन कार्टेल से जुड़े लोगों को अगर लगता था कि किसी ने उनका माल चुराया है, तो कहानी काफी अलग हो जाती थी.

'एल गिसो'... यानी इंसान को ही 'सूप' बना देना
स्कॉट पेन ने एक ऐसे मामले का जिक्र किया जिसमें कार्टेल से चोरी करने के आरोपी एक व्यक्ति को बेहद क्रूर सजा दिए जाने का दावा किया गया. उनके मुताबिक, उस व्यक्ति के दोनों हाथ या कम से कम उसकी उंगलियां काट दी गई थीं. इसके बाद उसे एक बड़े ड्रम में डालकर जिंदा जला दिया गया.

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पेन ने बताया कि इस तरीके में एसिड या डीजल जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई थी. इसे कथित तौर पर 'El Guiso' यानी 'द स्ट्यू' कहा जाता था. इस नाम के पीछे भी डरावना मतलब था- पीड़ित को ही 'सूप' बना देना.

पेन का कहना है कि ऐसी क्रूरता सिर्फ मैक्सिकन कार्टेल तक सीमित नहीं थी. उन्होंने टेक्सास सिंडिकेट नाम के जेल गैंग का भी जिक्र किया, जिस पर लोगों को जिंदा जलाने जैसे अपराध करने के आरोप लगाए गए थे.

पिंजरे में शेर और नीचे पड़ी थीं इंसानी हड्डियां!
स्कॉट पेन ने एक और ऐसे कार्टेल का जिक्र किया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसके पास एक शेर था और वह लोगों को उसके सामने डाल देता था. पेन के मुताबिक, एक बार कार्टेल से जुड़े लोगों ने ऊपर से एक बड़े पिंजरे में शेर को देखा. वहां उन्हें काफी सारी हड्डियां दिखाई दीं.

जब उन्होंने पूछा कि पिंजरे में इतनी बड़ी-बड़ी हड्डियां किसकी हैं, तो कथित तौर पर उन्हें जवाब मिला- 'मुर्गे की.' लेकिन पेन के मुताबिक, हड्डियां इतनी बड़ी थीं कि उन्हें देखकर शक हुआ कि मामला कुछ और है. उनके अनुसार, बाद में यह बात सामने आई कि उस शेर को इंसानों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था.

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हालांकि, यह दावा भी पेन के अनुभव और उनके द्वारा साझा की गई जानकारी पर आधारित है. पेन ने कार्टेल द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई दूसरे तरीकों का भी जिक्र किया. इनमें सिर पर ईंट से हमला करना, सिगार से शरीर जलाना और बिजली का झटका देना शामिल था.

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लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक उन्हें एक और कहानी पर विश्वास नहीं था. वह कहानी थी कि कार्टेल किसी खास व्यक्ति का इस्तेमाल लोगों को यौन हिंसा के जरिए प्रताड़ित करने के लिए करता था. उन्हें यह बात लंबे समय तक किसी पुरानी अफवाह जैसी लगती थी. लेकिन बाद में एक अपहरण के मामले ने उनके इस नजरिए को बदल दिया.

मैक्सिको के ड्रग कार्टेल लंबे समय से अपहरण, हिंसा और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के लिए जांच के दायरे में रहे हैं. पेन की बताई घटनाएं इसी अंधेरी दुनिया की उन कहानियों को सामने लाती हैं, जहां ड्रग्स और पैसे के लिए होने वाली लड़ाई में सजा देने के तरीके भी बेहद क्रूर बताए जाते हैं.

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