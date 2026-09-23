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मोबाइल देख पेपर दे रहा था साहिल, तभी पहुंचे प्रोफेसर... IIT बॉम्बे के एग्जाम सेंटर का CCTV आया सामने

आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या के बहुचर्चित मामले में अब एक अहम सीसीटीवी सामने आया है. 'आज तक ' के हाथ एग्जामिनेशन सेंटर (परीक्षा हॉल) का वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज लगा है, जो घटना के ठीक पहले की पूरी कड़ी को बयां कर रहा है.

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परीक्षा हॉल में साहिल को प्रोफेसर ने पकड़ा और कमरे से बाहर ले गए. (Screengrab)
परीक्षा हॉल में साहिल को प्रोफेसर ने पकड़ा और कमरे से बाहर ले गए. (Screengrab)

आईआईटी बॉम्बे में छात्र साहिल वाकोड़े की आत्महत्या के मामले में एक नया और बेहद अहम मोड़ आ गया है. 'आज तक' के हाथ परीक्षा केंद्र का सीसीटीवी फुटेज लगा है, जो घटना वाले दिन की पूरी इनसाइड स्टोरी बयां कर रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि परीक्षा हॉल में बैठकर साहिल अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था. आरोप है कि, साहिल मोबाइल फोन से प्रश्न पत्र को आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस टूल 'चैट जीपीटी' पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा था.

प्रोफेसर ने पकड़ा, फिर हॉल से ले गए बाहर

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आरोप है कि जब साहिल अपने फोन पर चैट जीपीटी के जरिए पेपर सॉल्व या अपलोड कर रहा था, उसी दौरान परीक्षा हॉल में ड्यूटी पर तैनात प्रोफेसर सूर्य नारायण डूला की नजर उस पर पड़ गई. प्रोफेसर तुरंत साहिल के पास पहुंचे और उसका मोबाइल देखने के बाद उसे अपनी सीट से उठने को कहा. फुटेज के अंतिम हिस्से में देखा जा सकता है कि प्रोफेसर डूला छात्र साहिल को परीक्षा हॉल से बाहर ले जा रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: अब प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला के समर्थन में उतरी IIT दिल्ली, मॉब ड्रिवेन बिहेवियर पर जताई चिंता

गौरतलब है कि इस घटना के कुछ ही समय बाद साहिल का शव उसके कमरे में मिला था. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसानेऔर एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी है.

साहिल के परिजनों का आरोप

जहां एक तरफ संस्थान प्रशासन का कहना था कि छात्र को सिर्फ परीक्षा में फोन इस्तेमाल करने पर नॉर्मल काउंसिलिंग और नियमों की जानकारी दी गई थी, वहीं साहिल के परिवार और प्रदर्शनकारी छात्रों का आरोप है कि हॉल से बाहर ले जाने के बाद साहिल के साथ गंभीर उत्पीड़न, अपमान और जातिगत भेदभाव किया गया, जिससे आहत होकर उसने इतना आत्मघाती कदम उठाया. अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां कड़ियों को जोड़ने में जुट गई हैं.

यह भी पढ़ें: डायरेक्टर के कार्यकाल में 4 खुदकुशी? इस्तीफे पर अड़े IIT बॉम्बे के छात्र, क्राइम ब्रांच कर रही जांच 

दावा है कि, साहिल पर परीक्षा के दौरान सवालों को चैटजीपीटी पर अपलोड कर उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करने का आरोप था. जिस परीक्षा में यह कथित घटना हुई, उसमें प्रोफेसर डूला इनविजिलेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. घटना के बाद साहिल के परिवार ने प्रोफेसर डूला पर जातिगत टिप्पणी करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और धमकी देने समेत कई गंभीर आरोप लगाए. परिवार की शिकायत के आधार पर मुंबई पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया और एससी/एसटी एक्ट के तहत भी धाराएं लगाईं.

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