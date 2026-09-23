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240KM की रफ्तार... प्रो ऑफरोडिंग वालों के लिए लॉन्च हुई SUV, इतनी है कीमत

मर्सिडीज ने भारतीय बाजार में अपनी पहली परफॉर्मेंस और ऑफ-रोडिंग फोकस्ड एसयूवी को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने मर्सिडीज एएमजी जी63 ऑफरोड प्रो के नाम से इस कार को लॉन्च किया है, जो स्टैंडर्ड एएमजी जी63 पर बेस्ड है. इस कार में ऑफरोडिंग के लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं. आइए जानते हैं इस कार में क्या कुछ खास मिलने वाला है.

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Mercedes-AMG G63 Offroad Pro स्टैंडर्ड वेरिएंट से 6 लाख रुपये महंगी है. (Photo: Instagram/ Mercedes Benz India)
Mercedes-AMG G63 Offroad Pro स्टैंडर्ड वेरिएंट से 6 लाख रुपये महंगी है. (Photo: Instagram/ Mercedes Benz India)

मर्सिडीज-बेज इंडिया (Mercedes-Benz) ने अपनी दमदार एसयूवी को मार्केट में उतार दिया है. कंपनी ने भारतीय बाजार में मर्सिडीज एएमजी जी63 ऑफरोड प्रो (Mercedes-AMG G63 Offroad Pro) को लॉन्च किया है. ये भारतीय बाजार में कंपनी की परफॉर्मेंस एसयूवी का पहला ऑफरोडिंग फोकस्ड वर्जन है. 

ये एसयूवी लिमिटेड नंबर्स में भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी. हालांकि, कंपनी ने ये जानकारी नहीं दी है कि ये एसयूवी कितने नंबर्स में आएगी. इस कार को स्टैंडर्ड एएमजी जी63 पर तैयार किया गया है. इसमें एएमजी स्पेसिफिक ऑफ-रोड हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है. आइए जानते हैं इसकी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

मर्सिडीज एएमजी जी63 ऑफरोड प्रो (Mercedes-AMG G63 Offroad Pro) को कंपनी ने 3.80 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया है. स्टैंडर्ड वेरिएंट के मुकाबले ये एसयूवी 6 लाख रुपये ज्यादा कीमत पर आती है. इस एसयूवी में परफॉर्मेंस और ऑफरोडिंग दोनों पर ही फोकस किया गया है. 

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इसमें 4.0 लीटर का ट्विन टर्बो वी8 इंजन मिलता है, जो 48वी के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ आता है. इसमें इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर दिया गया है. ये पूरा सेटअप 585 एचपी की पावर और 850 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. वहीं हाइब्रिड सिस्टम 15kW का अतिरिक्त बूस्ट भी ऑफर करता है. 

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क्या होगा कार में खास? 

कंपनी की मानें तो ये एसयूवी सिर्फ 4.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है. वहीं इसकी टॉप स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटे की है. स्टैंडर्ड एसयूवी के ऊपर ऑफरोड प्रो में एएमजी स्पेसिफिक बंपर्स, स्टेनलेस स्टील के इंस्टर्स, एएमजी की बैजिंग और कई दूसरे बदलाव मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: Mercedes-AMG E 53 Hybrid: पेट्रोल और बिजली दोनों से चलेगी कार, इतने रुपये है कीमत

एसयूवी में मर्सिडीज का लेटेस्ट एमबीयूएक्स एनटीजी7 (MBUX NTG7) इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो 12.3 इंच के डुअल डिस्प्ले के साथ आता है. इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कार प्ले के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी नेविगेशन और मल्टीपल यूएसबी टाइप-सी पोर्ट मिलता है.

ऑफरोड प्रो में कई सारे बदलाव किए गए हैं. इसमें एएमजी एक्टिव राइड कंट्रोल सस्पेंशन दिए गए हैं, जो एक्टिव रोल स्टेबिलिटी के साथ आते हैं. ये सेटअप ड्राइवर को सस्पेंशन की स्टिफनेस को तीन सेटिंग में बदलने का ऑप्शन देता है. इसके अलावा एसयूवी में एएमजी ट्रैक्शन प्रो भी मिलता है, जो ब्रेकिंग और ग्रिप को बेहतर करता है.

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