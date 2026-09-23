scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नकली सोना बेचने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश, यूपी STF ने दो दबोचे

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की वाराणसी यूनिट ने मिर्जापुर में नकली सोना बेचने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश कर दो शातिर को दबोच लिया है. एसटीएफ ने बताया कि गिरोह दुकानदारों को खुदाई में मिला सोना आधे दाम में बेचने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था.

Advertisement
X
यूपी एसटीएफ ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा. (photo: ITG)
यूपी एसटीएफ ने नकली सोना बेचने वाले गिरोह के दो सदस्यों को पकड़ा. (photo: ITG)

उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की वाराणसी यूनिट ने मिर्जापुर में असली सोना दिखाकर नकली सोना थमाने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. एसटीएफ ने आरोपियों के पास से 33 अदद पीले रंग की नकली गिन्नियां और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

यूपी STF ने बताया कि टीम की वाराणसी यूनिट ने मिर्जापुर 23 सितंबर 2026 को जनपद मिर्जापुर के थाना पड़री अंतर्गत तिगोड़ा अंडरपास, पड़री हाईवे से असली सोना दिखाकर नकली सोना थमाने वाले गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपियों में प्रयागराज निवासी अजय बिंद और गाजीपुर निवासी बृजेश उर्फ बलराम शामिल हैं. ये गिरोह दुकानदारों को खुदाई में मिले सोने को आधे दाम पर बेचने का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था. आरोपियों के पास से 33 अदद पीले रंग की नकली गिन्नियां और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं.

एसटीएफ ने बताया कि गिरोह बाजार में अच्छी कमाई वाली दुकानों की रेकी कर बोर्ड से मालिक का नंबर जुटाता था. इसके बाद फर्जी सिम और नए मोबाइल से कॉल कर बताते थे कि एक मजदूर को खुदाई में भारी सोना मिला है. डर के कारण वह दुकान नहीं आ सकता और आधे दाम में बेचना चाहता है. भरोसा जीतने के लिए गिरोह का सदस्य डरी आवाज में बात करता था और जांच के लिए असली सोने का छोटा टुकड़ा देता था. सुनार से जांच कराने पर सोना खरा निकलने से पीड़ित झांसे में आ जाते थे.

विश्वास कायम होने के बाद ठग पीड़ितों को सुनसान जगह बुलाते थे और उनसे नकदी लेकर पीली नकली गिन्नियां थमाकर भाग निकलते थे. हर वारदात में 7 से 10 लाख रुपये की ठगी की जाती थी. पकड़े जाने से बचने के लिए आरोपी हर वारदात के बाद नया मोबाइल और दूसरों के नाम वाली प्री-एक्टिव सिम बदल देते थे. बुधवार को भी आरोपी चुनार निवासी अजय भारती को ₹2 लाख लेकर तिगोड़ा अंडरपास बुलाए थे, जहां एसटीएफ ने उन्हें रंगे हाथ दबोच लिया.

एसटीएफ के अनुसार, ये गिरोह अब तक करोड़ों की ठगी कर चुका है, लेकिन बदनामी के डर से कई लोग शिकायत दर्ज नहीं कराते. मिर्जापुर में इस गिरोह के खिलाफ ₹2.25 लाख, ₹6 लाख और थाना चुनार में ₹5.50 लाख की ठगी के तीन मुकदमे पहले से दर्ज हैं. दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पड़री में धारा 318(4) बीएनएस के तहत केस दर्ज कराकर स्थानीय पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मैं पुराने अंडरगार्मेंट्स बेचती हूं, अच्छे पैसे मिलते हैं...' महिला ने बताया- कौन खरीदता है ये? |
    Chana Dal Kachori: रात की बची दाल फेंक देते हैं? सुबह नाश्ते में बनाएं चना दाल की खस्ता कचौड़ी, पड़ोसी भी पूछेंगे रेसिपी |
    सचिन तेंदुलकर की निवेश वाली कंपनी ला रही IPO, आपने भी सुना होगा नाम! |
    Budh Gochar 2026: पितृपक्ष के पहले दिन बुध का गोचर, 26 सितंबर से इन 4 राशियों पर होगा धनवर्षा |
    जिंदगी से जंग लड़ रहा 'FIR' एक्टर, 9वीं बार अस्पताल में भर्ती... बेचा घर, पाई-पाई को मोहताज परिवार, मांगी मदद |
    नैनीताल में मां नंदा-सुनंदा की विदाई, उमड़ा आस्था का सैलाब |
    सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से लाइन पर आया FSSAI, इन नियमों का करेगा पालन |
    रोल्स-रॉयस में विराजमान हुए महाराजा रूपी गजानन, झांसी में गणेश भक्तों ने निकाली भव्य विसर्जन यात्रा |
    Gold-Silver Price Fall: अचानक सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, इतना हुआ सस्‍ता, जानें नया रेट |
    आ रहा Vivo V80, भारत में इस दिन होगी लॉन्चिंग, मिलेगी 7200mAh बैटरी और 50MP ZEISS कैमरा
    Advertisement