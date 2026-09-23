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वर्ल्ड कप 2027 का मास्टरप्लान लीक! क्या रोहित-कोहली खेलेंगे? कोच गंभीर ने कर दिया सबसे बड़ा खुलासा

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल की जमकर तारीफ की है. इसके साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली के रोल पर भी बड़ा खुलासा किया. मौजूदा समय में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने के लिए पसीना बहा रही है.

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गंभीर का बड़ा बयान. (PHOTO: PTI)
गंभीर का बड़ा बयान. (PHOTO: PTI)

टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने साल 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर दिल खोलकर अपनी बात रखी है. गंभीर का मानना है कि बतौर कप्तान शुभमन गिल बेहद भाग्यशाली हैं कि उन्हें वनडे फॉर्मेट में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का साथ मिल रहा है.

टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद शुभमन गिल ने बिना इन सीनियर खिलाड़ियों के अपनी कप्तानी की शुरुआत की थी. लेकिन जब वनडे फॉर्मेट की बात आती है तो गंभीर मानते हैं कि गिल बहुत लकी हैं.

ज‍ियोहॉटस्टार से बात करते हुए गंभीर ने कहा कि जब आप वनडे क्रिकेट की बात करते हैं तो गिल बहुत भाग्यशाली हैं कि मैदान पर और मैदान के बाहर उनकी मदद के लिए रोहित और विराट जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं.

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गंभीर ने युवा कप्तान की तारीफ करते हुए कहा कि गिल ने कम उम्र में भी मैदान पर गजब का शांत स्वभाव दिखाया है, वे निस्वार्थ भाव से खेलते हैं और टीम हित में कड़े फैसले लेने से भी पीछे नहीं हटते.

साल 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की प्लानिंग पर बात करते हुए गंभीर ने हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह को सबसे अहम बताया.

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गंभीर का मानना है कि हार्दिक जैसा ऑलराउंडर मिलना बहुत मुश्किल है, जो टीम के लिए पूरे 10 ओवर गेंदबाजी भी कर सके और नंबर 6 या 7 पर आकर तूफानी बैटिंग से मैच का रुख पलट सके.

गंभीर ने साफ किया कि वर्ल्ड कप जैसी बड़े टूर्नामेंट में कोई भी खिलाड़ी आधा-अधूरा नहीं उतर सकता. इसके लिए हार्दिक और बुमराह दोनों को ही सही मात्रा में गेम-टाइम मिलना जरूरी है. कोच ने कहा कि भले ही वर्कलोड मैनेजमेंट जरूरी है, लेकिन खिलाड़ियों को मैदान पर पर्याप्त मैच खेलने चाहिए ताकि लय बनी रहे. वर्ल्ड कप में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती, इसलिए अभी से सही रणनीति पर काम किया जा रहा है.

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