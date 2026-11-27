महाराष्ट्र के अकोला में लोग पानी के लिए परेशान हैं. कई इलाकों में नियमित पानी नहीं मिल रहा. ऐसे में सरकारी स्विमिंग पूल में टैंकर से पानी भरने का मामला सामने आया. आजतक की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है. जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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जिला खेल कार्यालय परिसर में बने नए स्विमिंग पूल में टैंकर से पानी भरने का मामला आजतक ने उजागर किया था. इसके बाद वंचित बहुजन आघाड़ी के नगरसेवक निलेश रामकृष्ण देव ने जिलाधिकारी से शिकायत की. उन्होंने जल संकट के बीच स्विमिंग पूल में पानी भरने पर सवाल उठाए.

शिकायत में कहा गया कि शहर में पानी की भारी कमी है. लोगों को पानी की आपूर्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. ऐसे हालात में स्विमिंग पूल भरने के लिए टैंकर से पानी का इस्तेमाल करना पानी बचाने के आदेशों का उल्लंघन हो सकता है. शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की.

महानगरपालिका आयुक्त और PWD अभियंता को निर्देश

शिकायत पर जिलाधिकारी कार्यालय ने महानगरपालिका आयुक्त और सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यकारी अभियंता को पत्र जारी किया है. दोनों अधिकारियों को अपने स्तर पर मामले की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं.

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जिलाधिकारी ने जांच के बाद जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जरूरी कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है. साथ ही कार्रवाई की रिपोर्ट तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

पानी बचाने के आदेश के उल्लंघन का आरोप

शिकायत में जिलाधिकारी के 9 अक्टूबर 2026 को जारी पानी संरक्षण संबंधी आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है. अब जांच में यह पता लगाया जाएगा कि स्विमिंग पूल में पानी भरने की अनुमति किसने दी थी. टैंकर में पानी कहां से लाया गया और क्या इस दौरान पानी बचाने के आदेशों का उल्लंघन हुआ, इन सवालों की भी जांच होगी.

फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं. जांच के बाद ही यह साफ होगा कि मामले में कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी.

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