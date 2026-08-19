झारखंड के रांची के कोकर बाजार में देर रात पेट्रोल पंप पर भीषण धमाका... ईंधन स्टेशन का दफ्तर क्षतिग्रस्त, टला बड़ा हादसा

झारखंड की राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंगलवार शाम को कोकर बाजार इलाके में स्थित एक पेट्रोल पंप पर धमाका हो गया. यह इलाका सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है. राहत की बात यह है कि इस धमाके में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को इसकी वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस अभी घटना के असली कारण का पता लगाने में जुटी है.
सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने मीडिया को बताया कि पेट्रोल पंप पर मध्यम तीव्रता का धमाका हुआ, जिससे फ्यूल स्टेशन के ऑफिस को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने साफ किया कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है, जो सबसे राहत की बात है.
हालांकि धमाके की सही वजह जानने के लिए पुलिस ने बम डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम को भी मौके पर भेजा है, ताकि इस बात की पूरी तरह पुष्टि हो सके कि आखिर यह विस्फोट किस वजह से हुआ.
घटना के चश्मदीद कुणाल विजयवर्गीय ने बताया कि उन्होंने अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनी. उन्होंने कहा कि इस धमाके से फ्यूल स्टेशन का ऑफिस क्षतिग्रस्त हो गया और आसपास की कुछ दुकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना तेज था, हालांकि इसके बावजूद कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ, यह बड़ी राहत की बात है.
फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है. बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि धमाके के पीछे तकनीकी खराबी थी या कोई और वजह. इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है. लोगों से अपील की गई है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और पुलिस की जांच पूरी होने का इंतजार करें.