scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झारखंड: मामूली घरेलू विवाद ने लिया खूनी मोड़, बेटे ने अपने ही पिता को डंडे से पीटा, फिर....

झारखंड के सरायकेला-खरसावां में घरेलू विवाद ने ऐसा खूनी मोड़ लिया की बेटे ने अपने पिता की जान ही ले ली. मनसा पूजा के विसर्जन से लौटे बेटे का पिता से किसी छोटी बात को लेकर विवाद हुआ. देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंची और बेटे ने कथित तौर पर डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया.

Advertisement
X
घरेलू विवाद में बेटे ने पिता की जान ली (Representational)
घरेलू विवाद में बेटे ने पिता की जान ली (Representational)

झारखंड से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. सोमवार रात सरायकेला-खरसावां जिले में एक बेटे ने अपने पिता की पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी अर्जुन नायक मनसा देवी की प्रतिमा के विसर्जन कार्यक्रम से घर की तरफ लौटा था. 

घर पहुंचने के कुछ ही समय बाद मामूली घरेलू बात को लेकर अर्जुन और उसके पिता अशोक के बीच बहस शुरू हो गई, जो कि बाद में हाथापाई तक पहुंच गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अर्जुन ने अपने पिता अशोक पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी.

सीनी चौकी के प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि मामूली मुद्दे पर शुरू हुआ झगड़े ने तूल पकड़ लिया. आरोप है कि अर्जुन ने पहले अपने 58 वर्षीय पिता को डंडे से पीटा, इसके बाद उनपर धारदार हथियार से हमला कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

cm hemant soren inspects kasmar barlanga road
CM हेमंत सोरेन का सादा अंदाज... सड़क का लिया जायजा, फिर टपरी पर पी चाय
Ranchi Minor Girl Murder Case
रांची में नाबालिग की लाश मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या की आशंका
jharkhand jamshedpur
सुंदरबन के पत्तों से बनी मां दुर्गा... पंडाल में उमड़ा भारी जनसैलाब
मुंबई-शालीमार समरसता एक्सप्रेस के टॉयलेट में मिला यात्री का शव (Photo: ITG)
ट्रेन का टॉयलेट काफी देर तक रहा बंद, दरवाजा खुला तो फंदे से लटका मिला शव
एक ही दिन में हुए दो हादसों में 4 की मौत हो गई (Photo-Representational)
झारखंड: एक ही दिन में दो बड़े हादसे, 4 लोगों की मौत

यह भी पढ़ें: पार्क में बैठे युवक पर चाकुओं से हमला, दिल्ली के सीलमपुर में खौफनाक वारदात

हमले के बाद मौके पर ही हुई मौत

जानकारी के मुताबिक, हमले के बाद अशोक की मौके पर ही मौत हो गई. चीख-पुकार सुनकर गांव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े. वहां पहुंचने पर उन्होंने दिल दहला देने वाला मंजर देखा. अशोक खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे.

Advertisement

पूरी घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस धातकीडीह गांव पहुंची और अशोक के शव को पोस्टमार्टम जांच के लिए भेज दिया. घटनास्थल पर कार्रवाई के बाद आरोपी की तलाश शुरू की गई. जानकारी के मुताबिक, पिता और बेटे के बीच अक्सर मामूली बात पर बहस हुआ करती थी. फिलहाल वारदात के बाद आरोपी अर्जुन मौके से फरार है. अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर आरोपी की तलाश में शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टेम्बा बावुमा की ऐतिहासिक पारी का सचिन तेंदुलकर कनेक्शन क्या है? |
    फटा मोबाइल और उत्तर प्रदेश में शख्स की मौत, भूलकर भी नजरअंदाज ना करें ये 5 बातें |
    पुलिस स्मृति दिवस पर CM योगी का संदेश, बोले- उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना यूपी |
    '6 महीने में पुल‍िस भर्ती होगी, देखना मेरा हो जाएगा...' सरकारी नौकर‍ियों के इंतजार में लाखों युवा |
    'भीख नहीं मांग रही', एक्ट्रेस का फूटा गुस्सा, आर्थिक तंगी पर दिया रिएक्शन |
    Vastu Tips: हर रंग नहीं होता शुभ! घर पेंट कराने से पहले जान लें किन रंगों से बचना है जरूरी |
    ड्यूटी के बाद भी ऑफिस में रुको... मैनेजर की बात पर Gen Z ने दिया ऐसा जवाब! |
    यूपी में 'राज' के लिए चाहिए राजभर समाज का साथ, जानें कितनी सीटों पर असर और कितना दखल |
    पहाड़ों पर जाने का तो नहीं बना रहे प्लान... 4 दिन होगी बारिश-बर्फबारी |
    लो कॉस्ट, डिस्पोजेबल शूटर... ऊपर से नीचे तक ऐसे काम करता है लॉरेंस गैंग का नेटवर्क, मूसेवाला और टाइगर केस से हुआ डिकोड
    Advertisement