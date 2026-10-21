scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पार्क में बैठे युवक पर चाकुओं से हमला, दिल्ली के सीलमपुर में खौफनाक वारदात

दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्थित सेंट्रल पार्क में 21 साल के सुभान पर चाकू से कई बार हमला किया गया. इस वारदात में वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

Advertisement
X
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo: Screengrabs)

दिल्ली में एक अपराध की एक घटना ने इलाके में हलचल मचा दी है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में पुलिस स्टेशन के ठीक सामने स्थित सेंट्रल पार्क में 21 साल के युवक पर चाकू से कई वार किए गए. हमले में सुभान गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस थाने के सामने हुई वारदात
जानकारी के मुताबिक घटना सीलमपुर पुलिस स्टेशन के सामने स्थित सेंट्रल पार्क की है. यहां 21 साल के सुभान पर किसी ने चाकू से कई बार हमला किया. वारदात में वह बुरी तरह घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में उसका इलाज जारी है. वहीं एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि यहां पर बच्चों के आपसी झगड़े में रोज लड़ाई होती रहती है. सुभान पर भी आपसी लड़ाई के चलते ही हमला किया गया.

क्राइम टीम और FSL ने जुटाए सबूत
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. जांच के लिए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया. दोनों टीमों ने घटनास्थल से सबूत जुटाने की कार्रवाई शुरू की, ताकि हमले से जुड़े अहम सुराग मिल सकें.

सम्बंधित ख़बरें

Accused arrest of Delhi Monish Khan Murder Case
मोनिश हत्याकांड: मुख्य शूटर रेहान समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, दो पिस्तौल बरामद
Delhi Water Minister Pravesh Sahib Singh during a cleanliness drive on the banks of the Yamuna in New Delhi.
दिल्ली में यमुना को मिलेगा नया लुक, साबरमती की तर्ज पर बनेगा रिवरफ्रंट
दिल्ली में अगस्त में सामान्य से 59 फीसदी ज्यादा बारिश हुई (Photo: PTI)
ठंडा मौसम और धीमी हवा... दिल्ली-NCR में सताने लगी प्रदूषण की चिंता
Najafgarh knife attack
दिल्ली: बेटे को बचाने के लिए बीच झगड़े में आई मां, चाकू लगने से मौत
दशहरे पर PM मोदी ने देशवासियों को दिया खास संदेश
Advertisement

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस अब हमलावरों की पहचान करने और वारदात की वजह का पता लगाने में जुटी है. इसके लिए आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. फिलहाल, हमले के पीछे की वजह और आरोपियों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    334 गेंद, 9 घंटे और 179 रन...टेम्बा बावुमा ने काटा गदर! रोहित शर्मा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़कर रचा इतिहास |
    10,000mAh की बैटरी वाले फोन में मिलेगा कमाल का 165Hz OLED डिस्प्ले, REDMI K100 इस दिन होगा लॉन्च |
    पार्क में बैठे युवक पर चाकुओं से हमला, दिल्ली के सीलमपुर में खौफनाक वारदात |
    45 की एक्ट्रेस बनी जुड़वा बच्चों की मां, पति ने बेटी के पैरों में रखा सिर, हुआ भावुक |
    कोहरे और धुंध की चपेट में दिल्ली-NCR, दशहरे के बाद मौसम ने ली करवट |
    वाराणसी: 64 दिन बाद दशाश्वमेध घाट पर लौटी गंगा आरती, काशी में फिर दिखा अद्भुत नजारा- VIDEO |
    KBC: 'दोनों किडनी हुईं खराब, पिता के बलिदान से बची जान', कंटेस्टेंट का दर्द सुन भावुक हुए अमिताभ बच्चन |
    सड़क पर पड़े कंकड़-पत्थरों को न समझें बेकार, इन 7 तरीकों से सजाएं घर; बिना महंगे शोपीस बदलेगा लुक |
    क्या पेरिस में मेजॉरिटी में आ जाएंगे मुसलमान? डोनाल्ड ट्रंप के दावे में कितना दम |
    भारत के त्योहारी मौसम में CJP का दिवाली तक 'आंदोलन-विराम', क्या है रणनीति?
    Advertisement