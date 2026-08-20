कौन हैं लक्ष्य सेन को हराने वाले गेरेट? बुक कर लिया था वापसी का टिकट

नई दिल्ली में खेले जा रहे BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 19 अगस्त (बुधवार) को एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला. भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अमेरिका के 18 साल के गेरेट टेन ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. दुनिया में 92वें नंबर के टेन ने लक्ष्य को 73 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 21-19, 21-17 से हराया.
मैच से पहले ही बुक कर ली थी वापसी की फ्लाइट
इस जीत की सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेरेट टेन ने टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीद शायद खुद भी नहीं की थी. उन्होंने भारत आने से पहले ही शुक्रवार की घर वापसी की फ्लाइट बुक कर रखी थी. उनका प्लान था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अपना अनुभव हासिल करने के बाद वापस लौट जाएंगे.
लेकिन लक्ष्य सेन को हराकर टेन ने अपने ही प्लान को बदलने पर मजबूर कर दिया. जीत के बाद उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें शुक्रवार को लौटना था, लेकिन अब देखना होगा कि आगे क्या होता है.
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लक्ष्य सेन के खिलाफ टेन ने शुरुआत में दबाव का सामना किया और पहला गेम 19-21 से गंवा दिया. हालांकि, अमेरिकी खिलाड़ी ने इसके बाद शानदार वापसी की. दूसरे गेम में उन्होंने 21-19 से जीत हासिल कर मुकाबले को बराबरी पर ला दिया.
गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. स्कोर 17-17 होने के बाद टेन ने लगातार बेहतर खेल दिखाया और 21-17 से गेम जीतकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली.
कौन हैं गेरेट टेन?
गेरेट टेन अमेरिका के उभरते हुए बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल हैं. वह जूनियर स्तर पर वर्ल्ड नंबर-1 रह चुके हैं. उन्होंने महज 8 साल की उम्र में बैडमिंटन की ट्रेनिंग शुरू की थी और 14 साल की उम्र में इंटरनेशनल स्तर पर खेलना शुरू कर दिया था.
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2025 में उन्होंने पैन अमेरिकन जूनियर चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया. इसके अलावा वह गुवाहाटी में आयोजित वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचे थे. 2026 में उन्होंने सीनियर सर्किट पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और ब्राजील इंटरनेशनल तथा साइपन इंटरनेशनल में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया.
अब आगे क्या?
लक्ष्य सेन को हराने के बाद गेरेट टेन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप यात्रा अभी जारी है. इस जीत ने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया है. अब उनके सामने टूर्नामेंट के अगले दौर में एक और बड़ी चुनौती होगी.
जिस खिलाड़ी ने भारत आने से पहले घर लौटने की टिकट बुक कर ली थी, वह अब अपने प्रदर्शन के दम पर दिल्ली में कुछ दिन और रुकने की तैयारी कर रहा है.