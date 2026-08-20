How to Check Tea Leaves Purity: सावधान! चायपत्ती में लोहा तो नहीं? घर पर इस आसान ट्रिक से मिनटों में करें पहचान

How to Check Tea Leaves Purity at Home: भारतीय घरों में चाय का कप लाइफ का एक अहम हिस्सा है. सुबह की शुरुआत हो या शाम की थकान मिटानी हो, सबसे पहले जुबान पर चाय का नाम ही आता है. अलग-अलग तरीके की चाय बनाई जाती है, ऐसे में चायपत्ती की क्वालिटी पर ध्यान देना भी जरूरी है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने चायपत्ती में मिलावट चेक करने का एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया है.

और पढ़ें

बाजार में मिलने वाली चायपत्ती को लेकर कई बार मिलावट की आशंका जताई जाती है. मिट्टी, पत्थर ही नहीं बल्कि अब तो चायपत्ती में लोहे के बारीक कण (Iron Filings) तक मिल रही हैं, जो काफी चिंता की बात है. ये कण चाय की प्रोसेसिंग के दौरान मशीनरी से आ सकते हैं या मिलावट के जरिए भी पहुंच सकते हैं. चायपत्ती में लोहे के कणों की जांच करने के लिए घर पर एक आसान मैगनेट टेस्ट किया जा सकता है. इसमें ना तो ज्यादा मेहनत लगती है और न ही समय. इसे कोई भी मिनटों में अपने घर पर कर सकता है और चायपत्ती की क्वालिटी चेक हो जाएगी.

मैगनेट टेस्ट के लिए क्या चाहिए?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुताबिक, चायपत्ती में लोहे के कणों की जांच करने के लिए मैगनेट टेस्ट करना चाहिए.

Advertisement

ऐसे करें यह आसान जांच:

सफेद कागज या साफ प्लेट

एक छोटा चुंबक

सबसे पहले सफेद कागज या साफ प्लेट पर थोड़ी मात्रा में सूखी चायपत्ती रखें. इसे इस तरह फैलाएं कि पत्तियों की मोटी परत न बने और सभी कण आसानी से दिखाई दे सकें. अब एक साफ चुंबक को चायपत्ती के ऊपर धीरे-धीरे घुमाएं. चुंबक को चायपत्ती में दबाने या मिलाने की जरूरत नहीं है. उसे सतह के काफी करीब रखें और पूरे हिस्से पर घुमाएं. अगर चायपत्ती में कोई छोटे, गहरे रंग के कण होंगे तो वो चुंबक की ओर खिंचकर उससे चिपक जाएंगे.

टेस्ट का रिजल्ट कैसे समझें?

अगर चुंबक के पास ले जाने पर कोई कण उससे नहीं चिपकता है, तो इस टेस्ट में चायपत्ती से चुंबकीय कणों की मौजूदगी सामने नहीं आती. वहीं, चुंबक पर बारीक कण चिपकने पर चायपत्ती में लोहे के कण होने की संभावना हो सकती है. हालांकि, केवल घरेलू मैग्नेट टेस्ट के आधार पर चायपत्ती को पूरी तरह शुद्ध या अशुद्ध घोषित नहीं किया जा सकता. यह सिर्फ शुरुआती जांच का एक आसान और घरेलू तरीका है.

क्यों जरूरी है सावधानी?

खाने-पीने की किसी भी चीज में अनचाहे धातु कणों की मौजूदगी काफी बड़ी बात है, इसलिए चायपत्ती खरीदते समय पैकेट की सील, लेबल, पैकिंग और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जरूर देखें. बहुत लंबे समय तक खुली या बिना लेबल वाली चायपत्ती खरीदने से बचना बेहतर है. लोहे के कण शरीर के अंदर जाते हैं तो यह सेहत के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकते हैं.



---- समाप्त ----