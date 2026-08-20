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महोबा में जेन-अल्फा की जीत! DM-SP ने गांव पहुंचकर दिया सड़क बनाने का भरोसा, आजतक की खबर का असर

महोबा जिले के रैपुराकलां गांव में जेन-अल्फा स्कूली बच्चों ने जर्जर सड़क की मरम्मत और दूसरी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर बच्चों से बातचीत की और सड़क मरम्मत, लाइब्रेरी, स्टेडियम और पानी की बेहतर व्यवस्था का भरोसा दिया. प्रशासन ने तत्काल टेंपरेरी मरम्मत शुरू कर दी है और स्थायी निर्माण का वादा भी किया है.

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DM और SP ने चौपाल लगाकर बच्चों की समस्या सुनी. (Photo- ITGD)
DM और SP ने चौपाल लगाकर बच्चों की समस्या सुनी. (Photo- ITGD)

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में आजतक की खबर का बड़ा असर हुआ हैं. हक की आवाज उठा रहे जेन-अल्फा स्कूली बच्चों के आगे आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा. रैपुराकलां गांव के बच्चों पर पुलिस अभद्रता और मारपीट के मामले के बाद डीएम गजल भारद्वाज और एसपी शशांक सिंह खुद गांव पहुंचे.

अधिकारियों ने बच्चों से सीधा बातचीत कर सड़क मरम्मत, लाइब्रेरी, स्टेडियम और पानी की समस्या दूर करने का भरोसा दिया. साथ ही, बच्चों से बद्तमीजी करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही.

बता दें कि बीते दिनों गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जर्जर सड़क की मरम्मत के लिए Gen-Alpha बच्चों ने हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया था. इस दौरान शहर कोतवाली पुलिस, खासकर कोतवाल मनीष पांडे पर आरोप लगा कि उन्होंने बच्चों के साथ अभद्रता की, मारपीट की और उनके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी.

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चौपाल लगाकर बच्चों से की बात

​इस घटना के सामने आते ही मामला गरमा गया और आखिरकार प्रशासन को बच्चों के सामने झुकना पड़ा. डीएम गजल भारद्वाज और एसपी शशांक सिंह प्रशासनिक अमले के साथ खुद रैपुराकलां गांव पहुंचे. अधिकारियों ने गांव में चौपाल लगाकर बच्चों से बात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

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​डीएम गजल भारद्वाज ने बताया कि बच्चों का सड़क पर उतरना दुखद था. उन्होंने बच्चों को समझाया कि हाईवे जाम करने से आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ता है, इसलिए भविष्य में वो अपनी समस्याएं सीधे टीचर या अधिकारियों के सामने रखें. सड़क के जर्जर होने की वजह बताते हुए डीएम ने कहा कि जिला पंचायत की बनाई गई रोड पर भारी कमर्शियल गाड़ियों के चलने से गड्ढे हुए हैं.

बच्चों को दिया समस्याएं हल करने का भरोसा

उन्होंने कहा कि फिलहाल बारिश को देखते हुए रास्ते पर तत्काल टेंपरेरी मरम्मत का काम जेसीबी से शुरू करा दिया गया है और बारिश खत्म होते ही एक माह के भीतर स्थायी निर्माण कराया जाएगा. ​चौपाल में बच्चों की मांग पर गांव में लाइब्रेरी, स्टेडियम और पानी की बेहतर व्यवस्था का भी भरोसा दिया गया.

यह भी पढ़ें: Gen-अल्फा को घसीटा-धमकाया और... महोबा प्रोटेस्ट में पुलिस ने की बदसलूकी, VIDEO

प्रशासनिक आश्वासन और मौके पर शुरू हुए काम को देखकर गांव के छात्र-छात्राएं सुनील और कुमकुम बेहद खुश नजर आए. बच्चों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पहले सुन ली जातीं, तो उन्हें प्रदर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती.

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