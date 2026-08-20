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डेढ़ करोड़ की डोडा पोस्त के साथ तस्कर गिरफ्तार, नशे के खिलाफ सहारनपुर पुलिस का बड़ा एक्शन

सहारनपुर में ऑपरेशन सवेरा के तहत पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. नानौता-देवबंद रोड पर चेकिंग के दौरान 617 किलो 700 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुई. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये बताई गई है. पुलिस ने बरेली निवासी एक आरोपी को गिरफ्तार कर तस्करी नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है.

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झारखंड से बरेली होते हुए पहुंच रही थी खेप.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
झारखंड से बरेली होते हुए पहुंच रही थी खेप.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत थाना बड़गांव पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीम को बड़ी कामयाबी मिली है. टीम ने नानौता-देवबंद रोड पर हिंडन नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान एक आयशर कैंटर को रोका. तलाशी में 617 किलो 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुई.

मौके से बरेली निवासी शाहाकार अहमद को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन और 1 हजार 800 रुपये नकद भी बरामद किए हैं. मादक पदार्थ की इस बड़ी खेप को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे आयशर कैंटर को भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस के मुताबिक बरामद डोडा पोस्त की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये है.

यह भी पढ़ें: मुंह काला किया, जूतों-चप्पलों की माला पहनाई, फिर निकाली परेड... सहारनपुर में छेड़छाड़ के आरोपी को पीटा

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झारखंड से बरेली होते हुए पहुंच रही थी खेप

एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि नशे की यह खेप झारखंड से भेजी गई थी और बरेली के रास्ते सहारनपुर पहुंचाई जानी थी. पूछताछ के दौरान पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं. इनके तार बरेली और झारखंड से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है.

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पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी पहले भी बरेली में इस माल की ट्रांसपोर्टिंग से जुड़ा था. अब जांच एजेंसियां उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खंगाल रही हैं, ताकि सप्लाई चेन में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके. इसके लिए तकनीकी इंटेलिजेंस के साथ सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी.

आरोपी के खिलाफ थाना बड़गांव में धारा 8/15/29/60/61 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि खेप किसे पहुंचाई जानी थी और इस नेटवर्क में कितने लोग सक्रिय हैं. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर जल्द ही अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है.

सहारनपुर

नशे के नेटवर्क पर लगातार शिकंजा

एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि सहारनपुर के डीआईजी के निर्देशन में ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थ बेचने और सप्लाई करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी अभियान के तहत संयुक्त टीम ने यह बड़ी बरामदगी की है.

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पुलिस का फोकस अब केवल खेप पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पूरे नेटवर्क को उजागर करने पर है. झारखंड से माल निकलने से लेकर बरेली में उसकी आवाजाही और सहारनपुर में संभावित सप्लाई तक हर कड़ी की पड़ताल की जा रही है. सर्विलांस और तकनीकी जांच से जुटाई जा रही जानकारी के आधार पर नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी.

बरामदगी ने खोली सप्लाई चेन की कड़ी

617 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त की बरामदगी के बाद पुलिस के सामने इस अवैध कारोबार की सप्लाई चेन को तोड़ने की चुनौती है. फिलहाल शाहाकार अहमद से पूछताछ जारी है और जांच एजेंसियां उससे मिले इनपुट को दूसरे संदिग्धों से जोड़कर देख रही हैं. पुलिस का दावा है कि ऑपरेशन सवेरा के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.

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