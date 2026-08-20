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आवारापन 2 का दुनियाभर में चला जादू, 6 दिनों में छापे 150 करोड़, इमरान हाशमी का धांसू कमबैक

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है. फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में भारत में 100.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. इसके साथ ही इमरान ने बतौर हीरो 23 साल बाद ऐसी फिल्म दी है, जिसने अकेले भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.

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इमरान हाशमी का चला जादू (Photo: x/emraanhashmi)
इमरान हाशमी का चला जादू (Photo: x/emraanhashmi)

14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. रिलीज के पहले वीकेंड में रिकॉर्डतोड़ शुरुआत करने के बाद फिल्म ने न सिर्फ सोमवार के क्रूशियल मंडे टेस्ट को आसानी से पास कर लिया, बल्कि कामकाजी दिनों में भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है.

साल 2007 में आई ओरिजिनल 'आवारापन' भले ही उस वक्त थिएटर्स में कोई बड़ा कमाल न दिखा पाई हो, लेकिन अपने इमोशनल कंटेंट और सदाबहार गानों की बदौलत उसने सालों में एक 'कल्ट' पहचान बनाई थी. अब लगभग दो दशक बाद आए इसके सीक्वल को उस पुरानी दीवानगी का भरपूर फायदा मिल रहा है और दर्शक भारी तादाद में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं.

धमाकेदार ओपनिंग और वीकेंड पर दिखाया दम
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, 'आवारापन 2' ने रिलीज के पहले ही दिन यानी शुक्रवार को 22 करोड़ रुपये की बंपर ओपनिंग ली थी. इसके बाद शनिवार को फिल्म की कमाई में करीब 55 फीसदी की भारी उछाल देखने को मिली और इसने एक ही दिन में 33.75 करोड़ रुपये कमा डाले. स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी और दर्शकों के जबरदस्त रुझान को देखते हुए थिएटर्स में शो भी बढ़ा दिए गए थे. शुक्रवार को जहां देशभर में 9,033 शो चल रहे थे, वहीं शनिवार को यह संख्या बढ़कर 10,496 हो गई. इसके बाद रविवार को भी फिल्म का जलवा बरकरार रहा और इसने 26 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया.

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वर्किंग डेज में भी बनी रही मजबूती
आमतौर पर वीकेंड के बाद सोमवार को फिल्मों की कमाई में बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन 'आवारापन 2' ने वर्किंग डे पर भी खुद को संभाले रखा. मंडे को थोड़ी गिरावट के बावजूद फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये का मजबूत कलेक्शन किया. मंगलवार यानी पांचवें दिन भी फिल्म का ट्रेंड पॉजिटिव रहा और इसने शो में बढ़ोतरी के साथ 9.75 करोड़ रुपये अपने खाते में जोड़े. हालांकि, बुधवार यानी छठे दिन कमाई में 16 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और फिल्म ने 6.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

100 करोड़ क्लब में शामिल
लगातार हो रही इस कमाई के दम पर 'आवारापन 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म का कुल भारत में नेट कलेक्शन अब 107.50 करोड़ रुपये हो चुका है, जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ओवरसीज मार्केट को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 153.59 करोड़ रुपये हो गया है.  इसके साथ ही इमरान ने बतौर हीरो 23 साल बाद ऐसी फिल्म दी है, जिसने अकेले भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है.

नितिन कक्कड़ के निर्देशन में बनी इस फिल्म में इमरान हाशमी के साथ दिशा पटानी और शबाना आजमी भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रही हैं.

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