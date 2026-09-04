'सीएम या विधायक से बात कराओ, तब उतरूंगा'... मोबाइल टावर पर चढ़ा 24 साल का युवक, घंटों रही अफरा-तफरी

झारखंड में धनबाद के टुंडी में लोग अपने-अपने काम में लगे थे. तभी एक मोबाइल टावर पर नजर पड़ी. ऊपर एक युवक बैठा था. नीचे लोग जमा थे. पुलिस भी पहुंच गई. सबकी नजर ऊपर थी और सबकी एक ही चिंता- ये लड़का नीचे कैसे आएगा? दरअसल, 24 साल का जाहिद अंसारी टावर पर चढ़ा था. उसका कहना था कि वो सिस्टम से परेशान है. अपनी दिक्कतों से परेशान है. और अब वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है. अगर मुख्यमंत्री से बात नहीं होती, तो डुमरी विधायक जयराम महतो से बात कराई जाए.

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टावर के नीचे समझाने का सिलसिला शुरू हुआ. पुलिस ने कहा नीचे आ जाओ. आसपास के लोगों ने समझाया. लेकिन ऊपर बैठे जाहिद की मांग एकदम साफ थी- पहले बात कराओ, फिर नीचे उतरूंगा. मामला टुंडी थाना क्षेत्र के लछुरायडीह पंचायत के काजी टोला, बादलपुर का है. बताया गया कि 24 साल का जाहिद अंसारी अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया. गांव के लोगों ने जब उसे ऊपर देखा तो धीरे-धीरे भीड़ जमा होने लगी. किसी ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची.

जाहिद का कहना था कि वो भ्रष्ट सिस्टम से परेशान है. उसकी जिंदगी में ऐसी परेशानियां हैं, जिनका हल उसे कहीं नजर नहीं आ रहा. इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना, जिससे उसकी बात ऊपर तक पहुंच सके. इसमें एक बड़ा खतरा था.

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कई मीटर ऊंचे मोबाइल टावर पर बैठा युवक अगर जरा भी बैलेंस खो देता, तो मामला बेहद गंभीर हो सकता था. पुलिस और स्थानीय लोग लगातार जाहिद को नीचे उतरने के लिए समझाते रहे. उससे कहा गया कि उसकी बात सुनी जाएगी. अपनी परेशानी बताने के लिए कानून और प्रशासन का रास्ता अपनाया जा सकता है.

जाहिद की शर्त वही रही. मुख्यमंत्री से बात कराओ या जयराम महतो से बात कराओ. घंटों तक यही हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. नीचे खड़े लोगों की निगाहें ऊपर थीं. पुलिस के लिए भी हर गुजरता मिनट चिंता बढ़ा रहा था. फिर वो हुआ, जिसकी जाहिद मांग कर रहा था.

फोन मिलाया गया और जयराम महतो से हुई बात

जाहिद की बात डुमरी विधायक जयराम महतो से फोन पर कराई गई. यानी जिस बातचीत के लिए जाहिद टावर पर चढ़ा था, आखिर वो बातचीत हो गई. इसके बाद जाहिद ने खुद ही नीचे उतरने का फैसला किया. धीरे-धीरे वो मोबाइल टावर से नीचे आया. उसके जमीन पर आते ही पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली.

टावर से उतरने के बाद जाहिद ने मीडिया से भी अपनी परेशानी और बेबसी का जिक्र किया. हालांकि उसकी समस्या की पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है. फिलहाल इतना जरूर है कि जाहिद जिस मांग को लेकर टावर पर चढ़ा था, उसे पूरा करवाने के बाद ही नीचे आया. इस पूरे मामले के बाद टुंडी थाना प्रभारी उमाशंकर ने युवाओं से ऐसे खतरनाक कदम नहीं उठाने की अपील की.

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उन्होंने कहा कि आजकल कुछ युवा सोशल मीडिया पर हाइलाइट होने और ज्यादा व्यूज पाने के लिए भी जोखिम भरे कदम उठा लेते हैं. लेकिन ऐसा करना जानलेवा हो सकता है. उनकी सलाह थी कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसका हल निकालने के लिए कानून और प्रशासन का रास्ता अपनाना चाहिए. अपनी बात रखने के लिए मोबाइल टावर तक पहुंच जाना शायद सुर्खियां तो बना दे, लेकिन वहां से एक गलत कदम जिंदगी भर का नुकसान भी कर सकता है.

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