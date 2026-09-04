रोमांस के बाद करण जौहर पर चढ़ा अब भक्ति का रंग! राधा-कृष्ण की कहानी पर बनाएंगे मेगा फिल्म

करण जौहर अब वो करने जा रहे हैं, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी! रोमांस, रिश्तों और फैमिली ड्रामा की फिल्में बनाने वाले करण जौहर अब राधा-कृष्ण की दिव्य प्रेम कहानी को बड़े पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का नाम ‘राधा कृष्ण’ रखा गया है और प्रोजेक्ट फिलहाल डेवलपमेंट के एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है.

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पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कमान फिल्ममेकर सचिन रवि को सौंपी गई है. वह फिल्म की कहानी लिखने के साथ-साथ इसे डायरेक्ट भी करेंगे. हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि राधा और कृष्ण के किरदार में कौन नजर आएगा? मेकर्स ने फिलहाल स्टारकास्ट को पूरी तरह सीक्रेट रखा है.

सालों से करण जौहर के दिल में थी ये कहानी

बताया जा रहा है कि करण जौहर लंबे समय से राधा-कृष्ण की कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे. लेकिन वह जल्दबाजी में कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के बजाय ऐसी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे थे, जो इस बेहद संवेदनशील और प्रतिष्ठित कहानी के साथ पूरा न्याय कर सके.

अब माना जा रहा है कि करण को आखिरकार वो कहानी मिल गई है, जिसका उन्हें इंतजार था. फिल्म में राधा और कृष्ण का प्रेम कहानी का भावनात्मक केंद्र होगा, लेकिन कहानी सिर्फ उनके रिश्ते तक सीमित नहीं रहेगी.

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जन्म से कंस वध तक दिखेगा कृष्ण का सफर

फिल्म की कहानी में भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर कंस के वध तक का सफर दिखाए जाने की खबर है. यानी दर्शकों को कृष्ण के जीवन के एक बड़े हिस्से की झलक बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी.

हालांकि, कहानी का असली दिल राधा और कृष्ण के उस प्रेम को बनाया जाएगा, जिसे भारतीय संस्कृति और धार्मिक कथाओं में सबसे खूबसूरत और अमर प्रेम कहानियों में गिना जाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म में रोमांस, इमोशन, ड्रामा और ट्रेजेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिल सकता है.

बड़े स्केल पर बनेगी फिल्म

करण जौहर इस कहानी को किसी छोटे स्तर की फिल्म की तरह नहीं, बल्कि एक भव्य सिनेमाई अनुभव के तौर पर पेश करने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म का विजुअल ट्रीटमेंट काफी बड़े पैमाने पर रखा जाएगा.

यानी कृष्ण की दुनिया, उस दौर का माहौल, भव्य सेट्स और कहानी के भावनात्मक पहलुओं को पर्दे पर उतारने के लिए मेकर्स जमकर पैसा लगाने की तैयारी में हैं. हालांकि, बजट और शूटिंग से जुड़ी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

कौन हैं डायरेक्टर सचिन रवि?

‘राधा कृष्ण’ को लिखने और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सचिन रवि को दी गई है. सचिन रवि ने साल 2019 में कन्नड़ फिल्म ‘अवने श्रीमन्नारायण’ का निर्देशन किया था. इसमें रक्षित शेट्टी लीड रोल में नजर आए थे.

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फिल्म को रिलीज के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और यह एक तरह की स्लीपर हिट साबित हुई थी. अब सचिन रवि के लिए धर्मा प्रोडक्शंस के साथ ‘राधा कृष्ण’ जैसा बड़ा प्रोजेक्ट करियर का बेहद अहम पड़ाव माना जा रहा है.

स्टारकास्ट पर अभी सस्पेंस बरकरार

सबसे ज्यादा उत्सुकता इस बात को लेकर है कि राधा और कृष्ण का किरदार कौन निभाएगा. फिलहाल धर्मा प्रोडक्शंस की ओर से कास्टिंग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

अगर ये प्रोजेक्ट सच में करण जौहर के विजन के मुताबिक बड़े पैमाने पर बनता है, तो यह उनके करियर की बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग और सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक हो सकता है. अब बस इंतजार है कि मेकर्स राधा-कृष्ण के रूप में किन चेहरों पर दांव लगाते हैं.

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