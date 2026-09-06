कश्मीर में सीजन का पहला Snowfall... बर्फ की सफेद चादर से ढकी गुरेज की काबुल गली, घाटी में बढ़ी ठंड

उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा स्थित गुरेज घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली. गुरेज की सुरम्य तुलैल घाटी में स्थित काबुल गली में बर्फबारी होने से पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है और मौसम में अचानक बदलाव आ गया है.

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लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की सीमा के करीब स्थित काबुल गली गुरेज के सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल है. इस इलाके में मौसम की शुरुआत में ही बर्फबारी देखने को मिलती है. बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है, जिससे पूरी तुलैल घाटी की खूबसूरती और निखर गई है.

काबुल गली में हुई इस पहली बर्फबारी से घाटी का नजारा बेहद मनमोहक हो गया है. माना जा रहा है कि इस खूबसूरत बदलाव के बाद यहां पर्यटकों की आवाजाही बढ़ सकती है. इसके साथ ही लद्दाख की सीमा से सटे इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अब सर्दियों के मौसम की शुरुआत हो चुकी है.

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