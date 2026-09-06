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Hindu Dharam: क्या आज सच हो रहे हैं कलयुग के रहस्य? जो श्रीकृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिए थे!

Hindu Dharam: क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में ही भगवान श्रीकृष्ण ने आज के कलयुग, इंसानी फितरत और सामाजिक बदलावों की सटीक भविष्यवाणी कर दी थी? आइए जानते हैं उन सभी सत्यों के बारे में.

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हिंदू धर्म
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Hindu Dharam: महाभारत केवल हिंदू धर्म का ही नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए ज्ञान और जीवन दर्शन का एक महान ग्रंथ माना जाता है. इसमें जीवन से जुड़े लगभग हर विषय का वर्णन मिलता है. धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, परिवार, युद्ध, ज्ञान और अध्यात्म जैसे अनेक विषयों पर महाभारत हमें सोचने और सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देता है.

आज हम आपको महाभारत और भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा एक ऐसा रोचक प्रसंग बताने जा रहे हैं, जिससे आज का मनुष्य भी बहुत कुछ सीख सकता है. इस कथा में पांचों पांडव वन में अलग-अलग दिशाओं में जाते हैं और वहां उन्हें कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं दिखाई देती हैं, जिनका अर्थ वे समझ नहीं पाते. बाद में भगवान श्रीकृष्ण इन घटनाओं का अर्थ बताते हैं और उन्हें कलयुग से जोड़कर समझाते हैं. तो आइए जानते हैं यह रोचक पौराणिक प्रसंग.

श्रीकृष्ण ने पांडवों को वन में क्या देखने के लिए कहा?

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कथा के अनुसार, एक बार पांचों पांडव भगवान श्रीकृष्ण के पास पहुंचे. उन्होंने श्रीकृष्ण से कलयुग के बारे में जानने की इच्छा जताई. पांडवों ने पूछा कि आने वाले समय में संसार की स्थिति कैसी होगी और मनुष्यों का स्वभाव कैसा हो जाएगा. भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें सीधे उत्तर देने के बजाय कहा कि वे पांचों अलग-अलग दिशाओं में वन में जाएं. वहां जो कुछ भी विचित्र दिखाई दे, उसे ध्यान से देखें और वापस आकर उन्हें बताएं. श्रीकृष्ण ने कहा कि वे उन घटनाओं का अर्थ समझाएंगे. भगवान श्रीकृष्ण के कहने पर पांचों पांडव अलग-अलग दिशाओं में वन की ओर निकल पड़े.

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युधिष्ठिर ने देखा दो सूंड वाला हाथी

सबसे पहले युधिष्ठिर वन में भ्रमण कर रहे थे. तभी उन्होंने एक बेहद विचित्र हाथी देखा. उस हाथी की दो सूंड थीं. यह दृश्य देखकर युधिष्ठिर आश्चर्यचकित रह गए. जब सभी पांडव वापस आए और उन्होंने श्रीकृष्ण को यह बात बताई तो श्रीकृष्ण ने इसका अर्थ समझाया.

कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी, जिनके मन में कुछ और होगा और उनके कर्म कुछ और होंगे. वे सामने से कुछ और कहेंगे, लेकिन भीतर से उनका उद्देश्य अलग होगा. ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करने से भी पीछे नहीं हटेंगे. इस प्रसंग का संदेश यह है कि मनुष्य को केवल किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए.

अर्जुन ने देखा वेद लिखे पंखों वाला पक्षी

अर्जुन जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक और आश्चर्यजनक दृश्य देखा. उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा, जिसके पंखों पर वेदों जैसी पवित्र रचनाएं अंकित थीं, लेकिन वह पक्षी एक मृत शरीर का मांस खा रहा था. अर्जुन यह दृश्य देखकर हैरान रह गए. जब उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो कथा के अनुसार श्रीकृष्ण ने कहा कि कलयुग में कुछ लोग ज्ञान और धर्म की बड़ी-बड़ी बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण उनके शब्दों के विपरीत होगा. वे बाहर से विद्वान, धार्मिक और ज्ञानी दिखाई देंगे, लेकिन उनका मन धन, पद और स्वार्थ में लगा रहेगा. ऐसे लोगों के लिए धर्म और ज्ञान केवल दिखावा बनकर रह जाएगा. इस प्रसंग का संदेश है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों को पढ़ने से नहीं, बल्कि अच्छे आचरण से दिखाई देता है.

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भीम ने देखा गाय अपने बछड़े को घायल कर रही है

भीम वन में घूम रहे थे. उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है. जन्म के बाद वह अपने बछड़े को अत्यधिक प्रेम से चाट रही है, लेकिन वह उसे इतना चाट रही है कि बछड़ा घायल होकर लहूलुहान हो गया. यह देखकर भीम भी आश्चर्यचकित रह गए. जब उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो कथा के अनुसार श्रीकृष्ण ने बताया कि कलयुग में माता-पिता का अपने बच्चों के प्रति मोह कई बार इतना बढ़ जाएगा कि वे बच्चों को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं देंगे.

अत्यधिक प्रेम और मोह भी कई बार व्यक्ति के विकास में बाधा बन सकता है. माता-पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को अपने पास बांधकर रखना नहीं, बल्कि उन्हें सही संस्कार देकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करना भी है. इस प्रसंग का संदेश है कि प्रेम के साथ-साथ सही दिशा और स्वतंत्रता भी जरूरी है.

सहदेव ने देखा सात कुओं के बीच एक खाली कुआं

सहदेव वन में भ्रमण कर रहे थे. उन्होंने देखा कि आसपास के कई कुएं पानी से भरे हुए हैं, लेकिन उनके बीच स्थित एक गहरा कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा है. यह दृश्य देखकर सहदेव हैरान रह गए. उन्होंने वापस जाकर भगवान श्रीकृष्ण से इसका अर्थ पूछा. कथा के अनुसार, श्रीकृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य के पास धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी. लोग विवाह, उत्सव और अन्य आयोजनों में बड़ी मात्रा में धन खर्च करेंगे, लेकिन उनके आसपास कोई व्यक्ति भूखा या जरूरतमंद होगा तो कई लोग उसकी सहायता करने से पीछे हट जाएंगे. एक ओर ऐशो-आराम और भोग-विलास होगा, जबकि दूसरी ओर कई लोग मूलभूत जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे होंगे. इस प्रसंग का संदेश है कि मनुष्य को अपनी समृद्धि के साथ समाज और जरूरतमंद लोगों की भी चिंता करनी चाहिए.

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नकुल ने देखा विशाल चट्टान को एक छोटे पौधे ने रोक दिया

नकुल वन में भ्रमण कर रहे थे. उन्होंने देखा कि पहाड़ से एक विशाल चट्टान तेजी से नीचे की ओर लुढ़क रही है. रास्ते में बड़े-बड़े वृक्ष आए, लेकिन वे उस चट्टान को रोक नहीं सके. कई बाधाओं को पार करती हुई वह चट्टान लगातार आगे बढ़ती रही. लेकिन जब वह एक छोटे से पौधे के पास पहुंची तो वह वहीं रुक गई. नकुल यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए.

जब उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण से इस घटना का अर्थ पूछा तो कथा के अनुसार श्रीकृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य का जीवन मोह, धन, अहंकार और सांसारिक इच्छाओं के प्रभाव में तेजी से नीचे की ओर जा सकता है. बड़ी-बड़ी शक्तियां और सांसारिक उपलब्धियां भी कई बार मनुष्य को सही मार्ग पर नहीं रोक पातीं. लेकिन ईश्वर की भक्ति, अच्छे कर्म और आध्यात्मिक चेतना जीवन की दिशा बदल सकती है. इस कथा का संदेश है कि मनुष्य कितना भी भटक जाए, लेकिन सच्चे मन से किया गया ईश्वर का स्मरण और अच्छे कर्म उसे सही मार्ग पर वापस ला सकते हैं.

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