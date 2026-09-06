scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बैंक डिटेल्स नहीं दी तो व्यापारी को किया किडनैप, फिर की लूटपाट... भोपाल में साइबर ठगों का खौफनाक खेल

भोपाल के कटारा हिल्स में साइबर ठगी के लिए बैंक अकाउंट हासिल करने की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोपियों ने पहले व्यापारी यशवंत लोधी से दोस्ती की और सोलर कंपनी में निवेश के नाम पर तीन प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया. अकाउंट देने से इनकार करने पर उसे फ्लैट में ले जाकर बंधक बनाया और चाकू की नोक पर मोबाइल, टैबलेट और चेकबुक लूट ली.

Advertisement
X
घटना से दहशत में है व्यापारी. (Photo: Representational )
घटना से दहशत में है व्यापारी. (Photo: Representational )

भोपाल में साइबर ठगी का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. यहां ठगों ने पहले एक व्यापारी से दोस्ती की, उसे अपने साथ घुमाया और फिर सोलर कंपनी में निवेश के नाम पर मोटे मुनाफे का लालच दिया. वहीं असली खेल तब शुरू हुआ, जब आरोपियों ने व्यापारी से बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने को कहा. लेकिन व्यापारी ने इनकार किया तो आरोप है कि उसे अगवा कर बंधक बना लिया गया और चाकू की नोक पर मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और चेकबुक लूट ली.

मामला कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है. व्यापारी यशवंत लोधी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब 15 दिन पहले दीपक नाम के व्यक्ति ने उसे व्हाट्सऐप कॉल किया था. दीपक ने सोलर कंपनी में निवेश करने की बात कही. उसने हरीश दुबे के साथ मिलकर कंपनी और करंट अकाउंट के जरिए तीन प्रतिशत मुनाफा देने का लालच भी दिया. आरोप है कि इसके बाद दोनों व्यापारी को विदिशा लेकर गए. वहां उससे इंटरनेट बैंकिंग की आईडी और पासवर्ड भी हासिल कर लिए गए. लेकिन जब आरोपियों ने बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने की कोशिश की तो व्यापारी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद मामला दोस्ती और निवेश के झांसे से निकलकर जबरन वसूली और लूट तक पहुंच गया.

पुलिस गिरफ्त में व्यापारी का अपहरण करने वाले आरोपी. (Photo: Screengrabs)

आधी रात फ्लैट में ले जाकर बनाया बंधक
शिकायत के मुताबिक 31 अगस्त की रात करीब 2 बजे दीपक उर्फ रोहन बिष्ट और हरीश दुबे व्यापारी को कटारा हिल्स स्थित एक मल्टी के फ्लैट नंबर 509 में ले गए. वहां पहले से रोनित राज और हर्ष मेहरा मौजूद थे. आरोप है कि चारों ने व्यापारी को कमरे में बंद कर दिया. हर्ष मेहरा ने उसके हाथ पकड़ लिए, जबकि रोनित राज ने उसकी गर्दन और पेट पर चाकू लगा दिया. आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए व्यापारी के एप्पल और सैमसंग मोबाइल, टैबलेट और चेकबुक अपने कब्जे में ले लिए.

सम्बंधित ख़बरें

bhopal fake ips officer rishi kumar
फर्जी IPS ऋषि यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, स्पेलिंग मिस्टेक से खुला राज
Bhopal Ruckus in CJP
'यह दिल्ली नहीं, भोपाल है...', भोपाल CJP की मीटिंग में जमकर हंगामा
हत्याकांड की आरोपी मां और मामा को पुलिस ने किया गिरफ्तार. (Photo: Representational )
17 साल की लड़की और बस ये एक जिद, नहीं मानी तो मां-मामा ने कर दी हत्या
mp teachers national teacher
MP के उन 6 शिक्षकों की कहानी, जिन्हें राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
NEET UG to shift to Computer based test from next year, says Dharmendra Pradhan
MP में सामने आया कंप्यूटर खरीदी घोटाला, टेंडर प्रक्रिया पर खड़े हुए सवाल
Advertisement

बैंक अकाउंट के लिए बनाया था पूरा प्लान?
पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपियों की नजर व्यापारी के बैंक अकाउंट पर थी. पुलिस को शक है कि साइबर ठगी के लिए बैंक खाते का इस्तेमाल करने की तैयारी थी. व्यापारी के अकाउंट देने से इनकार करने के बाद आरोपियों ने कथित तौर पर उसे बंधक बनाकर दबाव बनाने की कोशिश की.

इस मामले में पुलिस ने हर्ष मेहरा और रोनित राज को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं दीपक उर्फ रोहन बिष्ट और हरीश दुबे अभी फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में जुटी है. पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है और साइबर ठगी के लिए बैंक अकाउंट हासिल करने के पीछे उनका पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    100 करोड़ पार 'हनुमान अंश', डायरेक्टर ने नहीं ली फीस, 5 महीने खाए फल, रोज हनुमान चालीसा का किया पाठ |
    'वहां जो हो रहा है वह बहुत दुखद...', ईरान के बाद अब ट्रंप के निशाने पर स्पेन |
    Hindu Dharam: क्या आज सच हो रहे हैं कलयुग के रहस्य? जो श्रीकृष्ण ने पांडवों को पहले ही बता दिए थे! |
    Beetroot Chop Recipe: आलू चॉप बहुत खा लिया, अब चुकंदर से बनाएं कोलकाता का फेमस बीटरूट चॉप, रेसिपी है बेहद आसान |
    नेपाल की सुरंग से 10 दिन बाद जिंदा निकला चीनी नागरिक, देखें VIDEO |
    SRCC शताब्दी समारोह में मोदी ने ‘नाराज फूफा’ पर साधा निशाना |
    दुबई में घर की सफाई करने वाली मेड कितने रुपये लेती हैं? |
    Post Office की बंपर कमाई वाली स्कीम, 500 रुपये से 25 लाख का फंड, सिर्फ ब्याज से मिलेंगे ₹700000 |
    स्कूल के ऑफिस में किया शुद्धिकरण... वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल, प्रभारी प्रधानाध्यापक पर हो गया एक्शन |
    'बहुत सी बातें आसमान में लिख दी गई हैं' हंसते हुए गोविंदा ने बयां किया दर्द, पत्नी सुनीता पर कसा तंज!
    Advertisement