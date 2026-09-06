Beetroot Chop Recipe: आलू चॉप बहुत खा लिया, अब चुकंदर से बनाएं कोलकाता का फेमस बीटरूट चॉप, रेसिपी है बेहद आसान

Kolkata Style Beetroot Chop Recipe: कोलकाता का मशहूर बीटरूट चॉप एक ऐसा स्ट्रीट फूड है, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है. बाहर से एकदम कुरकुरा और अंदर से मसालेदार व नरम, यह स्नैक स्वाद के मामले में हर किसी का दिल जीत लेता है. चुकंदर, गाजर और आलू के साथ भुनी मूंगफली, किशमिश और खास भजा मसाला मिलाकर तैयार किया गया यह चॉप खाने में बेहद ही लाजवाब लगता है. अगर आप भी शाम के नाश्ते में कुछ अलग और टेस्टी खाना चाहते हैं तो बिटरूट चॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

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सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए आपको किसी खास सामान की जरूरत नहीं है, घर की रसोई में मौजूद चीजों से ही यह आसानी से तैयार हो जाता है. तो चलिए जानते हैं कि कोलकाता की गलियों जैसा परफेक्ट और क्रिस्पी बीटरूट चॉप घर पर कैसे बनता है और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

2 मीडियम साइज के चुकंदर

2 मीडियम साइज की गाजर

3 उबले हुए आलू

2 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच कसा हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच किशमिश

2.5 बड़े चम्मच मूंगफली

आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच चाट मसाला

2 बड़े चम्मच तेल

डेढ़ छोटा चम्मच भाजा मसाला

3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स

5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

एक चुटकी काली मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

जरूरत के अनुसार पानी

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कैसे बनाएं बीटरूट चॉप?

बीटरूट चॉप बनाने के लिए सबसे पहले चुकंदर और गाजर को छीलकर अच्छी तरह धो लें. इसके बाद दोनों को कद्दूकस करके अलग रख दें. उबले हुए आलू को भी छीलकर कद्दूकस कर लें. अब एक चौड़े पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करें. इसमें मूंगफली डालकर कम गैस पर सुनहरा होने तक भूनें. मूंगफली भुन जाए तो इसे पैन से निकालकर एक तरफ रख दें. अब इसी पैन में थोड़ा सा जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें. जीरा चटकने लगे तो इसमें कद्दूकस किया हुआ चुकंदर और गाजर डाल दें. दोनों को लगभग एक मिनट तक चलाते हुए भूनें. इसके बाद पैन को ढककर कम गैस पर सब्जियों के नरम होने तक पकाएं. जब चुकंदर और गाजर अच्छी तरह नरम हो जाएं तो इसमें किशमिश डालकर मिला दें. कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें. अब इस मिश्रण को एक प्लेट में निकालकर फैला दें और पूरी तरह ठंडा होने दें. मिश्रण को ठंडा करना जरूरी है, क्योंकि गर्म मिश्रण में आलू मिलाने से चॉप का आकार ठीक से नहीं बन पाएगा. मिश्रण ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किए हुए आलू डालें. साथ ही आमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भजा मसाला, नमक, भुनी हुई मूंगफली और 3 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण की मीडियम साइज की लोइयां बना लें. इन्हें हाथों से दबाकर अंडाकार चॉप का आकार दें. आप चाहें तो इन्हें अपनी पसंद के दूसरे आकार में भी बना सकते हैं. इसके बाद कोटिंग के लिए एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर, एक चुटकी नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालें. इसमें धीरे-धीरे पानी डालकर मीडियम गाढ़ा घोल तैयार कर लें. ध्यान रखें कि घोल न बहुत पतला हो और न ही बहुत ज्यादा गाढ़ा. अब एक प्लेट में सूखे ब्रेड क्रम्ब्स फैला लें. तैयार चॉप को पहले कॉर्नफ्लोर के घोल में डुबोएं और फिर ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेट दें. इसी तरह सभी चॉप तैयार कर लें. अब एक भारी तले वाले पैन में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर चॉप को मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. इन्हें तेज गैस पर तलने से बचें, वरना बाहर की परत जल्दी ब्राउन हो सकती है और अंदर से चॉप ठीक से गर्म नहीं होंगे. तैयार बीटरूट चॉप को पेपर नैपकिन पर निकाल लें, ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए. इसे टमाटर केचप, पुदीने की चटनी या कसुंदी के साथ गरमागरम सर्व करें. शाम की चाय के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है.

ऐसे बनाएं घर पर भाजा मसाला

बीटरूट चॉप का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें खास भाजा मसाला डाला जाता है. इसे बनाने के लिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 लौंग और 2 हरी इलायची लें. सभी मसालों को बिना तेल के हल्का भून लें. जब इनमें से खुशबू आने लगे तो गैस बंद कर दें और इन्हें ठंडा होने दें. इसके बाद मसालों को पीसकर बारीक पाउडर बना लें.

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