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'वहां जो हो रहा है वह बहुत दुखद...', ईरान के बाद अब ट्रंप के निशाने पर स्पेन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन की सरकार पर निशाना साधते हुए मोरक्को सीमा पर ‘जीरो कंट्रोल’ का आरोप लगाया. उन्होंने सेउटा के प्रवासी संकट को दुखद बताया और प्रवासियों की बड़ी संख्या में आमद को ‘एक देश पर आक्रमण’ बताया. ट्रंप ने चेतावनी दी कि स्पेन बर्बाद हो जाएगा.

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ट्रंप ने स्पेन पर साधा निशाना, सेउटा के प्रवासी संकट को बताया ‘एक देश पर आक्रमण’.(Photo- ITG)
ट्रंप ने स्पेन पर साधा निशाना, सेउटा के प्रवासी संकट को बताया ‘एक देश पर आक्रमण’.(Photo- ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को स्पेन की सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि मोरक्को के साथ लगी सीमा पर स्पेन सरकार का 'जीरो कंट्रोल' है और सेउटा में मौजूदा प्रवासी स्थिति को दुखद बताया.

ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में स्पेन के हालात पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, 'स्पेन में जो हो रहा है वह बहुत दुखद है, एक ऐसा देश जिसका अपनी सीमा पर कोई नियंत्रण नहीं है. वाह!' इसके साथ ही उन्होंने स्पेन की सरकार पर सीमा नियंत्रण की कमी को लेकर निशाना साधा.

ट्रंप की यह आलोचना नई नहीं है. पिछले गुरुवार को भी उन्होंने स्पेन को बर्बाद देश बताया था और सेउटा के प्रवासी संकट का जिक्र किया था. यह संकट शुरुआती दिनों में मोरक्को से करीब 80,000 प्रवासियों के बड़े पैमाने पर सीमा पार करने के बाद सामने आया था. उस समय ट्रंप ने इसके लिए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार के कमजोर कानूनों और खराब प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था. उन्होंने यह भी कहा था कि इतने कम समय में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद स्पेन के अधिकारियों को समझ नहीं आया कि क्या करना है.

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ट्रंप के निशाने पर स्पेन

इससे पहले ट्रंप कई बार स्पेन पर निशाना साध चुके हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यूरोपीय देश की ओर से सेउटा प्रवासी संकट से निपटने के तरीके को लेकर सवाल उठाए. जुलाई में हजारों मोरक्को के प्रवासी तैरकर उत्तरी अफ्रीका में स्थित स्पेन के इस इलाके में पहुंचे थे. इसके बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और 140 से ज्यादा लोगों की मौत हुई.

इनमें से ज्यादातर प्रवासी अपनी इच्छा से वापस लौट चुके हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी सेउटा में मौजूद हैं. यह मुद्दा यूरोप में राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है. ट्रंप ने प्रवासियों की बड़ी संख्या में आमद को एक देश पर आक्रमण बताया और चेतावनी दी कि स्पेन बर्बाद हो जाएगा. उन्होंने GB News को दिए इंटरव्यू में कहा, स्पेन एक बर्बाद देश होगा.

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