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UP: हाथरस में रिटायर्ड फौजी और पत्नी की हत्या, घर के अंदर खून से लथपथ मिला शव

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सादाबाद में रविवार सुबह पूर्व फौजी और उनकी पत्नी की घर के अंदर हत्या से सनसनी फैल गई. 58 वर्षीय शमशुद्दीन और उनकी पत्नी सद्दो बेगम के शव खून से लथपथ हालत में मिले.

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रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी, जिनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई. (Photo: ITG)
रिटायर्ड फौजी और उनकी पत्नी, जिनकी घर के अंदर हत्या कर दी गई. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के कस्बा सादाबाद में बाईपास मार्ग पर रविवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक घर के अंदर रह रहे 58 वर्षीय पूर्व फौजी शमशुद्दीन और उनकी पत्नी सद्दो बेगम की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई है. दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले हैं. वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई है. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

जानकारी के मुताबिक शमशुद्दीन अपनी पत्नी के साथ सादाबाद बाईपास मार्ग पर एक मकान में रहते थे. रविवार सुबह करीब साढ़े 9 बजे तक जब घर का मुख्य दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. पड़ोसियों ने परिजनों की मदद से किसी तरह दरवाजा खुलवाया. घर के अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए. शमशुद्दीन और उनकी पत्नी के शव खून से सने पड़े थे.

घटना की जांच में जुटी पुलिस, दहशत में लोग
वारदात की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए क्राइम सीन सील कर दिया. फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जहां टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

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फिलहाल हत्या के पीछे की बजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस आसपास रहने वाले लोगों और परिजनों से पूछताछ कर रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि वारदात से जुड़े सुराग मिल सकें. पुलिस अधिकारियों का कहना है 9 बजे पता चला है एक दंपति मृत पाए गए हैं.

प्रथम दृष्टा ऐसा लगता है कि उनकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है. जांच के बाद घटना का खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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