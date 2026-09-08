'हम लोग हमेशा कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं...', कंगना ने अफसरों को लगाई लताड़

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आयोजित दिशा की रिव्यू मीटिंग के दौरान मंडी से बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत का कड़ा रुख देखने को मिला. क्षेत्र में जारी विकास परियोजनाओं की धीमी रफ्तार को देखकर कंगना ने प्रशासनिक अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता से जुड़े काम में अफसरों की सुस्ती और हाथ पर हाथ धरकर बैठने का रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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समीक्षा बैठक के दौरान जमीनी हकीकत देखकर सांसद ने इसे बड़े स्तर की लापरवाही और त्रासदी जैसा करार दिया. उन्होंने अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसी के निर्देश का इंतजार करने के बजाय अफसरों को खुद जिम्मेदारी संभालनी होगी. कंगना ने कहा कि अगर किसी वजह से सरकार या योजनाएं उन तक सीधे नहीं पहुंच पा रही हैं, तो अधिकारियों को बिना किसी हिचकिचाहट के खुद सरकार के पास अपनी मांगें और जरूरतें लेकर पहुंचना चाहिए.

क्षेत्र के आर्थिक विकास और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कंगना रनौत ने नए और इनोवेटिव विचार अपनाने की सलाह दी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनियों और फैशन शो जैसे बड़े आयोजन किए जाएं. इसके साथ ही, ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को 'लखपति दीदी' योजना से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएं.

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मंडी सांसद ने स्पष्ट किया कि विभागों के जिम्मेदार प्रमुखों को केवल औपचारिकता निभाने के बजाय नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे दूसरे राज्यों के सफल मॉडल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज से सीख लें और कुल्लू के विकास को एक नई रफ्तार दें, न कि किसी के आकर मार्गदर्शन करने का इंतजार करते रहें.

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