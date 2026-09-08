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Snake Safety Tips: बारिश में सांपों को बुलाती हैं आपके घर से आने वाली इन चीजों की महक, तभी तो खिंचे चले आते हैं

बारिश में अक्सर घरों से सांप निकलने की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं जिसकी एक वजह घर में कुछ ऐसी चीजों की मौजूदगी होती है जो सांपों को अपनी तरफ खींचती हैं. यहां हम आपको ऐसी ही कुछ चीजों की जानकारी दे रहे हैं जिनकी महक सूंघकर सांप घरों में खिंचे चले आते हैं.

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ये महक सांपों को खींचती हैं (Photo: ITG)
ये महक सांपों को खींचती हैं (Photo: ITG)

मॉनसून की बारिश जहां मौसम को सुहावना बनाती है, वहीं अपने साथ कई तरह के कीड़े-मकोड़े और जहरीले जीवों का खतरा भी लेकर आती है. इस मौसम में अक्सर घरों में सांप निकलने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर और आसपास से आने वाली कुछ खास चीजों की महक सांपों को आकर्षित करती है. सांपों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है और वो भोजन, नमी या सुरक्षा की तलाश में इन खुशबू और गंध का पीछा करते हुए सीधे घर के भीतर दाखिल हो जाते हैं. बारिश के दिनों में सुरक्षित रहने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि वे कौन सी चीजें और गंध हैं, जो सांपों को न्योता देती हैं.

सापों को ये चीजों खींचती हैं 

चूहों और छोटे जीवों की मौजूदगी: घर में पड़ा खुला खाना, जूठन या अनाज चूहों, छिपकलियों और मेढकों को आकर्षित करता है. इन जीवों की शारीरिक गंध सांपों को शिकार का सीधा संकेत देती है.

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पालतू जानवरों का भोजन और दाना: बर्ड फीडर से गिरे अनाज, पक्षियों के दाने और मुर्गियों के दड़बे की महक सांपों को बहुत जल्दी अपनी ओर खींचती है.

सीलन और गीली मिट्टी की गंध: बारिश के मौसम में जमा पानी, नालियों की नमी और गीली मिट्टी से आने वाली सीलन भरी गंध सांपों को ठंडक और आश्रय की तलाश में आकर्षित करती है.

सड़ती हुई पत्तियों और कबाड़ की महक: बगीचे में जमा सूखी पत्तियों के सड़ने से बनने वाली गंध और लंबे समय से पड़े कबाड़ या लकड़ी के ढेरों की गंध सांपों को सुरक्षित छिपने का ठिकाना देती है.

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अंडों की गंध: अगर आपके घर के आसपास चिड़ियों के घोंसले या मुर्गियां हैं, तो अंडों की गंध सूंघकर सांप आसानी से वहां तक पहुंच जाते हैं.

बचाव के आसान उपाय

जूठन और खाने के अवशेष तुरंत साफ करें: घर में खुला पड़ा खाना या कचरा चूहों को आकर्षित करता है, और चूहों की महक व मौजूदगी सांपों को शिकार के लिए खींच लाती है.

पालतू जानवरों के रहने की जगह साफ रखें: बर्ड फीडर, मुर्गियों का दड़बा या पालतू जानवरों के भोजन की महक से छोटे जीव और सांप दोनों आकर्षित होते हैं.

घर के आसपास पानी न जमा होने दें: बारिश में जमा पानी और नमी की गंध में सांप ठंडक की तलाश में पहुंचते हैं.

बगीचे की छंटाई करें: घनी झाड़ियों और सूखी पत्तियों के सड़ने से बनने वाली गंध और गीली मिट्टी सांपों को छिपने की सही जगह देती है.

फिनाइल व केरोसिन का छिड़काव करें: घर के प्रवेश द्वारों और नालियों के पास तीखी गंध वाली चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे सांप दूर रहते हैं.

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