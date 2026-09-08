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'बेटे की मौत से टूट चुका हूं, आप अपने बच्चों को पढ़ने दिल्ली न भेजना...', सत्य निकेतन हादसे में 21 साल के अर्पित ने गंवाई जान, पिता फफक पड़े

Delhi PG Building Collapse Dewas Student Arpit Jaj: दिल्ली के सत्य निकेतन में PG ढहने से देवास के अर्पित जाज की मौत. गमगीन पिता बोले- 'बच्चों को पढ़ने दिल्ली मत भेजना'. परिजनों ने किया नेत्रदान.

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रक्षाबंधन मनाने के बाद अर्पित रविवार सुबह दिल्ली पहुंचा था.(Photo:ITG)
रक्षाबंधन मनाने के बाद अर्पित रविवार सुबह दिल्ली पहुंचा था.(Photo:ITG)

देवास निवासी अर्पित जाज के परेशान पिता ने कहा, "अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली न भेजें..." वह उन सात लोगों में से थे, जिनकी दो दिन पहले राष्ट्रीय राजधानी में एक बहुमंजिला इमारत, जो पेइंग गेस्ट आवास के रूप में काम करती थी, ढह जाने से मौत हो गई थी.

अर्पित (21) के पिता भूपेन्द्र जाज ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के देवास में अपने बेटे को अंतिम विदाई देते समय हाथ जोड़कर माता-पिता से यह भावनात्मक अपील की, जो दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उस दुर्भाग्यपूर्ण इमारत में रहता था.

उनकी रुंधी आवाज में अपने जवान बेटे को खोने का दर्द और अन्य परिवारों को ऐसी त्रासदी से बचाने की चिंता साफ झलक रही थी. दिल्ली के एक कॉलेज में बीकॉम द्वितीय वर्ष के छात्र अर्पित के अंतिम संस्कार में भावनाओं और दुख के बीच उसके परिवार, दोस्त, शिक्षक और पड़ोसी शामिल हुए.

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अपने बेटे को विदाई देने के बाद, भूपेन्द्र जाज ने कहा, "मैं सभी माता-पिता से बस इतना कहना चाहता हूं कि वे अपने बच्चों को भविष्य में पढ़ने के लिए दिल्ली न भेजें. मैं टूट गया हूं. कई कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद मैं उसे शिक्षित कर रहा था."

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नेत्रदान कर एक का जीवन रोशन कर गया अर्पित

उन्होंने बताया कि हादसे में अर्पित की एक आंख खराब हो गई थी और परिवार ने उसकी दूसरी आंख दान करने का फैसला किया ताकि एक जरूरतमंद मरीज का जीवन रोशन हो सके.

दिल्ली प्रशासन और पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप

देवास में कार टैक्सी का व्यवसाय चलाने वाले भूपेन्द्र जाज ने दावा किया कि इमारत ढहने के बाद उन्हें अपने बेटे की तलाश में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दिल्ली प्रशासन से उन्हें मदद नहीं मिली.

कारोबारी ने कहा, "हमने गिरी हुई इमारत से लेकर अस्पतालों तक अर्पित को खोजा, लेकिन कोई भी हमें कुछ भी बताने को तैयार नहीं था. आखिरकार एक वकील की मदद से हमने उसके शव की पहचान की."

भूपेन्द्र जाज ने इमारत ढहने की गहन जांच और त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

उन्होंने सुझाव दिया कि दिल्ली प्रशासन को भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटनास्थल के आसपास की जर्जर इमारतों पर ध्यान देना चाहिए.

त्योहार मनाकर लौटा था दिल्ली, पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद घट गई त्रासदी

अर्पित के दादा माखनलाल जाज ने उन्हें एक प्रतिभाशाली बच्चे और परिवार के लिए समर्थन के स्तंभ के रूप में याद किया. माखनलाल जाज ने रुंधी आवाज में कहा, "वह हमारे परिवार की रोशनी थे. हमने अपना समर्थन खो दिया है."

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परिवार के सदस्यों के अनुसार, रक्षाबंधन (28 अगस्त) और जन्माष्टमी (4 सितंबर) मनाने के बाद अर्पित 5 सितंबर को अपने गृहनगर देवास से दिल्ली के लिए रवाना हुआ और 6 सितंबर को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचा. कुछ घंटों बाद सत्य निकेतन क्षेत्र में इमारत ढह गई, जिससे उसकी और 6 अन्य लोगों की मौत हो गई.

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