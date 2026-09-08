Bigg Boss 20: काजी तौकीर संग तुलना पर भड़के शालीन भनोट, बोले- मैं एक ही हूं

'बिग बॉस 16' के कंटेस्टेंट शालीन भनोट ने 'बिग बॉस 20' के कंटेस्टेंट काजी तौकीर के साथ बार-बार की जा रही तुलना पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक वीडियो में इस तुलना पर बात करते हुए, एक्टर ने सवाल किया कि हर बार जब कोई नया सीजन शुरू होता है तो उनका नाम क्यों सामने आ जाता है? उन्होंने फैंस से उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ तुलना करना बंद करने की अपील की और याद दिलाया, 'हर सीजन में मुझे किसी न किसी से कंपेयर करते हैं.'

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शालीन ने कहा, 'जब भी बिग बॉस शुरू होता है, तो मैं बीच में कहां से आ जाता हूं?' उन्होंने दर्शकों को याद दिलाया कि उन्होंने 'बिग बॉस 16' में हिस्सा लिया था, लेकिन तब से हर सीजन में किसी न किसी तरह चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं. उन्होंने कहा, 'मैं 'बिग बॉस 16' में था, लेकिन हर सीजन में कहीं न कहीं से जुड़ ही जाता हूं. हर एक सीजन में मुझे किसी न किसी से कंपेयर करते हैं.'

शालीन ने वीडियो में क्या कहा?

इसके बाद एक्टर ने याद किया कि कैसे अभिषेक कुमार की वजह से 'बिग बॉस 17' के दौरान उनका नाम सामने आया था. 'बिग बॉस 18' में, होस्ट सलमान खान द्वारा ईशा सिंह की टांग खिंचाई के बाद उनका जिक्र हुआ था. शालीन ने 'बिग बॉस 19' के दौरान की गई तुलनाओं को भी याद किया और कहा, 'बिग बॉस 19 में किसी लड़की से कंपेयर कर रहे थे... फिर बीच में हर्षद (चोपड़ा) वाला भी कंपेयर हो रहा था.' मौजूदा सीजन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अब 'सीजन 20' चल रहा है और फिर किसी को बोल रहे हैं, 'ये भी शालीन है.'

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'बिग बॉस 20' में, काजी तौकीर और हर्ष विजय मचारे (उर्फ यंग डीएसए) के बीच हुई झड़प के बाद फैंस ने शालीन का नाम लिया, क्योंकि उन्हें 'सीजन 16' के दौरान शालीन और एमसी स्टेन के बीच हुई मशहूर लड़ाई की याद आ गई.

शालीन ने अपनी बात खत्म करते हुए फैंस से अपील की कि वे उनके और दूसरे कंटेस्टेंट्स के बीच तुलना करना बंद करें और कहा, 'मैं एक ही हूं.'

बिग बॉस 20 में हुई फाइट

'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में यंग और काजी के बीच झड़प हुई. इसे देखकर एक यूज़र ने लिखा, 'यंग ने काजी पर बाजी मार ली, उनकी लड़ाई देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम #BiggBoss20 मोड में (एमसी) स्टेन बनाम शालीन की लड़ाई देख रहे हों.'

एक और यूजर ने तुलना करते हुए कहा, 'अलग कंटेस्टेंट्स, अलग सीजन... लेकिन वही जबरदस्त बिग बॉस वाली एनर्जी.' बिग बॉस 20 के नए एपिसोड Jio Hotstar पर रात 9 बजे और Colors TV पर रात 10:30 बजे आता है.

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