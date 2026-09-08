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'वो बेचारा है, जो कह रहा है कहने दीजिए...', प्रशांत किशोर पर सीएम सम्राट का पलटवार

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी जारी रहेगी, जो नीतीश कुमार के जीवन के ऐतिहासिक फैसलों में से एक था. उन्होंने आगे कहा कि इस नीति से राज्य को करीब 20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो रहा है.

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बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर पर तंज कसा है
बिहार सीएम सम्राट चौधरी ने बांकीपुर विधायक प्रशांत किशोर पर तंज कसा है

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ किया कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी. सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी लागू करना नीतीश कुमार के जीवन के ऐतिहासिक फैसलों में से एक था.

इससे राज्य को करीब 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह फैसला बिहार की महिलाओं के समर्थन में लिया गया था. इस दौरान उन्होंने बांकीपुर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे प्रशांत किशोर पर भी टिप्पणी की और उन्हें 'बेचारा' भी बताया.

ANI के पॉडकास्ट में सम्राट चौधरी ने कहा, 'नीतीश कुमार ने अपने जीवन के ऐतिहासिक फैसलों में से एक बिहार में शराबबंदी का फैसला लिया था. आज भी हमें लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन यह फैसला बिहार की महिलाओं के समर्थन में लिया गया था.'

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उन्होंने कहा कि बिहार की आधी आबादी शराबबंदी का समर्थन करती है और राज्य में यह व्यवस्था आगे भी जारी रहेगी. मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि राजस्व के नुकसान के बावजूद सरकार शराबबंदी की नीति में बदलाव के पक्ष में नहीं है.

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प्रशांत किशोर पर क्या बोले सम्राट चौधरी?

इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से उन पर किए जा रहे हमलों पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने प्रशांत किशोर को 'बेचारा' बताते हुए कहा कि उन्हें जो करना है, करने दिया जाए. उनकी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है और वह व्यक्तिगत लड़ाई में नहीं पड़ते. सम्राट चौधरी ने कहा, 'वो बेचारे हैं, उनको जो करना है करने दीजिए. मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. मैं बिहार के लिए काम करने आया हूं.'

प्रशांत किशोर की ओर से उन्हें लगातार निशाना बनाए जाने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए. किसी को अदालत जाने से नहीं रोका जा सकता. संविधान हर व्यक्ति को इसका अधिकार देता है और किसी मामले पर फैसला अदालत को करना है.

'जिसको जो बोलना है, बोलने दीजिए'

सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार लोगों के लिए काम करने बैठी है और उसका फोकस काम पर ही रहेगा. उन्होंने कहा, 'जिसको जो बोलना है, बोलने दीजिए. हम लोग काम करने के लिए बैठे हैं और काम करेंगे.' जब उनसे पूछा गया कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के बजाय उन्हें ही क्यों निशाना बना रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कोई उन पर, लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार पर नहीं बोल रहा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबका निशाना एक हो जाता है. उन्होंने हल्के अंदाज में कहा, 'यह तो अच्छी बात है कि सब सम्राट चौधरी से ही मोहब्बत कर रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है?'

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