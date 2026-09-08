'गुजरात और देश के बाकी हिस्सों के बीच दीवार खड़ी कर रहा केंद्र', बोले उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह को दिल्ली से गुजरात के केवडिया शिफ्ट करने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार गुजरात और देश के बाकी हिस्सों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करने का आरोप लगाया. जबकि संजय राउत ने इस कार्यक्रम के बहिष्कार करने और और कलाकारों से गुजरात न जाने की अपील की.



उद्धव ठाकरे ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र से सवाल करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और देश के अन्य राज्यों की राजधानी में क्यों नहीं हो सकते. वह (केंद्र) गुजरात और देश के बाकी हिस्सों के बीच दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उनसे (BJP से) जवाब मांगा जाना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं.

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'वो दिमागी नक्सल हैं'

दूसरी ओर यूबीटी सांसद संजय राउत ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल गुजरात के हैं. राउत ने कहा, 'मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये कार्यक्रम महाराष्ट्र, लखनऊ या कोलकाता में आयोजित करें. यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए लोग उम्मीद करेंगे कि ये राष्ट्रीय राजधानी में हो. क्या ये 'वाइब्रेंट गुजरात' कार्यक्रम है? जिन लोगों के दिमाग की ये उपज है, वो 'दिमागी नक्सल' हैं.'

कलाकारों को नहीं जाना चाहिए गुजरात: राउत



उन्होंने दावा किया कि गुजरात चुनावों से पहले कार्यक्रम स्थल बदला जा रहा है और सरकार राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय पुरस्कार के महत्व को कम कर रही है.



राउत ने कहा, 'कलाकारों को गुजरात नहीं जाना चाहिए. अपने देश पर गर्व करने वाला कोई भी कलाकार पुरस्कार लेने से इनकार कर देगा.'

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एकता नगर में होगा समारोह



अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह दिल्ली से हटकर गुजरात के केवड़िया में होगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को पुरस्कार प्रदान करेंगी. नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह 22 सितंबर को केवड़िया में आयोजित होगा, जिसका नाम बदलकर एकता नगर कर दिया गया है. यहां सरदार वल्लभभाई पटेल की 597 फीट ऊंची प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' स्थित है.



आपको बता दें कि 1954 में पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था. तब से ज्यादातर पुरस्कार समारोह वहीं आयोजित किए गए हैं. जुलाई में घोषित 72वां संस्करण परंपरा से अलग है. हालांकि, ऐसे उदाहरण भी रहे हैं जब समारोह दिल्ली के बाहर आयोजित किया गया था. 1971 में 17वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह चेन्नई में आयोजित हुआ था.

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