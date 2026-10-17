सुबह-सुबह शिमला में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर इतनी रही तीव्रता

हिमाचल प्रदेश के शिमला में शनिवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, भूकंप 17 अक्टूबर को सुबह 4 बजकर 36 मिनट पर आया.

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इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर नीचे दर्ज की गई.

EQ of M: 4.1, On: 17/10/2026 04:36:27 IST, Lat: 31.298 N, Long: 77.529 E, Depth: 10 Km, Location: Shimla, Himachal Pradesh. For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjdtw0 @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @tummalasrini @GSuresh_NCS @ndmaindia https://t.co/iYk7TgrD1w — National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) October 16, 2026

क्यों आते हैं भूकंप

पृथ्वी की ऊपरी परत कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बंटी हुई हैं. ये प्लेटें लगातार चलती रहती हैं लेकिन इनकी गति बहुत धीमी रहती है. जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ खाती हैं, तो इनमें भारी दबाव और ऊर्जा पैदा होती है. जब यह ऊर्जा अचानक बाहर निकलती है, तो धरती हिलने लगती है.

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पहाड़ी स्थानों पर भूकंप आने की आशंका ज्यादा होती है. खासकर हिमालय जैसे नए और भूगर्भीय रूप से सक्रिय पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप आने का खतरा ज्यादा रहता है.

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