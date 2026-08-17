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सामने उफनते नाले का सैलाब और उस पार दुल्हन...फिर दोस्त ही आया दूल्हे के काम, Video

चंबा में शादी के बीच पलानी नाला अचानक उफान पर आ गया. तेज बहाव के कारण बारात रास्ते में फंस गई और दूल्हे के लिए नाला पार करना मुश्किल हो गया. इसी दौरान दोस्त ने दूल्हे को अपनी पीठ पर उठाया और उफनते पानी के बीच उसे दूसरी तरफ पहुंचाया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुल नहीं होने से ग्रामीणों की पुरानी परेशानी भी सामने आई.

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दोस्त ने दूल्हे को कंधे पर बैठाकर उफनते नाले से पार कराया (Photo ITG)
दोस्त ने दूल्हे को कंधे पर बैठाकर उफनते नाले से पार कराया (Photo ITG)

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में शादी की खुशी उस वक्त मुश्किल में बदल गई, जब बडग्राम क्षेत्र का पलानी नाला अचानक उफान पर आ गया. तेज बहाव के बीच बारात एक तरफ फंस गई और दूसरी ओर दुल्हन इंतजार कर रही थी. इसी दौरान दूल्हे के दोस्त ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी हर कोई तारीफ करने लगा. 

पलानी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आने से पानी का बहाव बेहद तेज हो गया. देखते ही देखते नाला विकराल रूप लेने लगा. रास्ता पार करना जोखिम भरा हो गया और वहां मौजूद लोगों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई. ऐसे हालात में दूल्हे को नाला पार कराना आसान नहीं था. लेकिन शादी तक पहुंचने की मजबूरी और दोस्ती का जज्बा यहां देखने को मिला. दूल्हे के दोस्त ने उसे अपनी पीठ पर उठाया और तेज बहाव के बीच नाला पार करने निकल पड़ा. आसपास खड़े लोग इस जोखिम भरे कदम को देखते रहे. दोस्त ने संभल-संभलकर कदम बढ़ाए और आखिरकार दूल्हे को नाले के दूसरी ओर पहुंचा दिया.

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में उफनते पानी के बीच दूल्हे को पीठ पर लेकर नाला पार करता युवक नजर आ रहा है. सामान्य परिस्थितियों में जहां शादी की बारात में हंसी-खुशी और उत्साह का माहौल होता है, वहीं यहां दूल्हे को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए दोस्त को ही सहारा बनना पड़ा. बताया जा रहा है कि बारात को इसी रास्ते से आगे जाना था. लेकिन अचानक आए सैलाब ने रास्ता रोक दिया. तेज बहाव के कारण नाला पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था. इसके बावजूद युवक ने हिम्मत दिखाई और दूल्हे को सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिश की.

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पुल नहीं होने से बढ़ी परेशानी

इस घटना ने बडग्राम पंचायत के लोगों की वर्षों पुरानी परेशानी को भी सामने ला दिया है. स्थानीय लोगों के लिए पलानी नाला पहले से ही मुश्किल का कारण रहा है. यहां पुल की सुविधा नहीं होने से बरसात के दौरान आवाजाही और भी जोखिम भरी हो जाती है. अचानक पानी बढ़ने पर आम लोगों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, ग्रामीणों और आने-जाने वाले लोगों के सामने भी परेशानी खड़ी हो सकती है. इस बार शादी की बारात के सामने भी यही समस्या आ गई. फर्क सिर्फ इतना था कि दूल्हे को उस पार पहुंचाने के लिए उसका दोस्त खुद आगे आया और उसे पीठ पर उठाकर नाला पार कराया. फिलहाल इस घटना का वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. एक तरफ वीडियो में पहाड़ी इलाके में अचानक बढ़े पानी का खौफ दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ दोस्ती की ऐसी तस्वीर भी नजर आती है, जिसमें एक युवक अपने दोस्त को सुरक्षित पहुंचाने के लिए खुद खतरा उठाता दिख रहा है.

पलानी नाले की यह तस्वीर यह भी बताती है कि पहाड़ी इलाकों में बरसात के दौरान रास्ते और नाले किस तरह अचानक चुनौती बन सकते हैं. वहीं, पुल की मांग कर रहे स्थानीय लोगों के लिए यह घटना एक बार फिर उनकी पुरानी समस्या को सामने लाती है.

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