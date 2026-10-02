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आज 2 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: व्यवहार संवार पाएंगे, स्वास्थ्य सुधार पाएगा

Aaj ka Mesh Rashifal 2 October 2026, Aries Horoscope Today: वाणी व्यवहार संवार पाएंगे.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  रचनात्मकता बढ़ेगी.  कला कौशल को बढ़ावा देंगे. 

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aries horoscope
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समता सामन्जस्यता का भाव बनाए रखेंगे.  वाणी व्यवहार प्रभावशाली होगा.  धन संपत्ति और लाभ के अवसर बढ़ेंगे.  श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है.  योग्यजन आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे.  महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.  वचन बनाए रखेगे.  संस्कार परंपराओं पर जोर बनाए रखेंगे.  आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.  सगे संबंधियों का सहयोग रहेगा.  चहुंओर शुभता का संचार रहेगा.  परिवार के साथ स्मरणीय पल साझा करेंगे.  भव्यता बनाए रखेंगे.  जीवन स्तर संवार पर रहेगा. 


नौकरी व्यवसाय- कारोबार में उछाल बनाए रखेंगे.  परस्पर सहकार और सहयोग से कार्य करेंगे.  व्यर्थ की बातों व आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.  लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा.  साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. 

धन संपत्ति- पूंजीगत लाभ के मामलों में गति आएगी.  संग्रह पर बल रहेगा.  वित्तीय प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.  परिचितों से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  धनधान्य बढ़त पर रहेगा. 

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प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों और संबंधियों का सहयोग मिलेगा.  व्यक्तिगत मामले पक्ष में बनेंगे.  बड़प्पन दिखाएंगे. घर आए मेहमान का सम्मान रखेंगे.  हर्ष उत्सव का वातावरण रहेगा.  भेंट मुलाकात में प्रभावी रहेंगे.  प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.  प्रेम संबंध पक्ष में रहेंगे.  भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार संवार पाएंगे.  स्वास्थ्य सुधार पाएगा.  व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.  रचनात्मकता बढ़ेगी.  कला कौशल को बढ़ावा देंगे. 

आज का उपाय: पूर्वजों की स्मृति बनाए रखें.  जल से तर्पण करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  घर की साज संवार रखें. 

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : शहद समान

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