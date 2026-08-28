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सलाखें भी न रोक सकीं बहन का प्यार, सोनीपत जेल में कलाई पर सजी राखी, तो छलक पड़े आंसू

रक्षाबंधन पर सोनीपत जिला कारागार में भावुक नजारा देखने को मिला. जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें पहुंचीं. सुरक्षा जांच के बाद बहनों को भाइयों से मिलने दिया गया. राखी बांधते और मिठाई खिलाते समय कई बहनों की आंखों से आंसू छलक आए. जेल प्रशासन ने राखी और मिठाई की विशेष व्यवस्था की थी.

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जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी. (Photo: Screengrab)
जेल में बंद भाइयों की कलाई पर बहनों ने बांधी राखी. (Photo: Screengrab)

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सोनीपत जिला कारागार में भाई-बहन के रिश्ते की ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जिसने माहौल को भावुक कर दिया. जेल की चारदीवारी, सलाखें और सुरक्षा का पहरा भी भाई-बहन के प्यार को नहीं रोक सका. अपने जेल में बंद भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए बड़ी संख्या में बहनें सोनीपत जिला कारागार पहुंचीं.

भाइयों से मुलाकात का इंतजार कर रही बहनों के चेहरे पर अपने भाई को राखी बांधने की खुशी थी. जैसे ही भाई सामने आए, बहनों ने उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा. इसके बाद उन्हें मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की. भाई-बहन के इस मिलन के दौरान कई बहनें भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू छलक आए.

जेल की चारदीवारी के बीच रक्षाबंधन का यह मौका बहनों के लिए बेहद भावुक था. एक तरफ भाई के साथ त्योहार मनाने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ जेल की परिस्थितियां भी सामने थीं. भाई के सामने आते ही बहनों ने सबसे पहले राखी बांधी और फिर मिठाई खिलाकर अपने रिश्ते की इस खास परंपरा को निभाया.

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सलाखों के बीच भी कायम रहा प्यार

सोनीपत जिला कारागार में रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन के रिश्ते की यह तस्वीर खास रही. चारों तरफ सुरक्षा का पहरा था, लेकिन इसके बीच बहनों ने अपने भाइयों के साथ त्योहार मनाया. राखी बांधते समय बहनों की आंखों में खुशी के साथ भावुकता भी दिखाई दी. कई बहनों के आंसू निकल आए.

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भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद बहनों ने उन्हें मिठाई खिलाई. उन्होंने अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की. इस दौरान भाई भी अपनी बहनों के साथ रक्षाबंधन के इस पल को साझा करते नजर आए.

रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन की तरफ से भी विशेष व्यवस्था की गई थी. बहनों के लिए जेल के अंदर ही राखी और मिठाई का इंतजाम किया गया था. इसका उद्देश्य यह था कि बहनें जेल में बंद अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना सकें.

जेल परिसर में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया. बहनों को सुरक्षा जांच के बाद ही भाइयों से मिलने की अनुमति दी गई. रक्षाबंधन के मौके पर जेल परिसर में अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई थी. सुरक्षा व्यवस्था के बीच बहनों को अपने भाइयों से मिलने और राखी बांधने का मौका दिया गया.

राखी बांधते ही छलक आए आंसू

जेल में भाई से मिलने पहुंची बहनों के लिए यह पल आसान नहीं था. भाई सामने था, लेकिन मुलाकात जेल की व्यवस्था के बीच हो रही थी. जैसे ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, कई बहनें भावुक हो गईं. आंखों से आंसू निकल आए. इसके बावजूद उन्होंने भाई की कलाई पर राखी बांधी और मिठाई खिलाकर उसके अच्छे भविष्य और खुशहाली की कामना की.

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रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का त्योहार है. सोनीपत जिला कारागार में भी इस रिश्ते की भावनाएं साफ दिखाई दीं. जेल की दीवारों और सुरक्षा के बीच बहनों ने अपने भाइयों के साथ त्योहार मनाया. राखी बांधने का यह छोटा सा पल उनके लिए बेहद खास रहा.

जेल प्रशासन की ओर से त्योहार को लेकर की गई व्यवस्था के कारण बहनों को जेल में ही राखी और मिठाई उपलब्ध कराई गई. सुरक्षा जांच के बाद मुलाकात की अनुमति दी गई और परिसर में अतिरिक्त फोर्स तैनात रही. सुरक्षा व्यवस्था के बीच रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ.

सोनीपत जिला कारागार में रक्षाबंधन का यह दृश्य भाई-बहन के रिश्ते की भावनाओं को सामने लाता नजर आया. सलाखों और चारदीवारी के बीच भी बहनों का प्यार अपने भाइयों तक पहुंचा. कलाई पर बंधी राखी, मिठाई और बहनों की नम आंखों ने इस त्योहार के भावुक पक्ष को सामने ला दिया.
 

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