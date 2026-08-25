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पति को शराब पिलाई, सिर पर टाइल मारी और गड्ढे में गाड़ दिया, फरीदाबाद में पत्नी और प्रेमी की खौफनाक साजिश

फरीदाबाद के मोजाबाद गांव में 42 वर्षीय श्यामवीर की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी केशव और कथित प्रेमी कामत गिरफ्तार हुए हैं. पुलिस के मुताबिक, कामत ने श्यामवीर को शराब पिलाने के बाद सिर पर इंटरलॉकिंग टाइल से हमला किया. पत्नी ने दरवाजा बाहर से बंद किया. इसके बाद दोनों ने शव घर के पास गड्ढे में दफना दिया.

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पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर. (Photo: Representational)
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किया पति का मर्डर. (Photo: Representational)

हरियाणा के फरीदाबाद से हत्या का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मोजाबाद गांव में एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई.  इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि दोनों ने मिलकर महिला के पति की हत्या की और शव को घर के पास एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे दफना दिया. पुलिस ने दोनों को हत्या के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, सोमवार को तिगांव थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मोजाबाद गांव में एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे किसी व्यक्ति को दफनाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गड्ढे से शव बरामद किया गया.

मामले में मृतक के भाई रामबीर की शिकायत पर हत्या से संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया. रामबीर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के ढधौ गांव का रहने वाला है. पुलिस ने शव की पहचान 42 वर्षीय श्यामवीर के रूप में की है. श्यामवीर मूल रूप से हाथरस का रहने वाला था और अपनी पत्नी के साथ फरीदाबाद के मोजाबाद गांव में रहता था. पुलिस ने हत्या के आरोप में श्यामवीर की पत्नी केशव और उसके कथित प्रेमी कामत को गिरफ्तार किया है. कामत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का रहने वाला बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि कामत मोजाबाद गांव में श्यामवीर के घर पर ही रह रहा था. इसी दौरान उसके श्यामवीर की पत्नी केशव के साथ कथित प्रेम संबंध बन गए. पुलिस का कहना है कि श्यामवीर को दोनों के बीच चल रहे इस संबंध के बारे में पता चल गया था. इसके बाद श्यामवीर और उसकी पत्नी के बीच शराब के नशे में अक्सर झगड़े होने लगे. पुलिस के मुताबिक, बाद में केशव और कामत ने कथित तौर पर श्यामवीर को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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शराब पिलाने के बाद सिर पर किया वार

पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त की शाम कामत ने कथित तौर पर श्यामवीर को शराब पिलाई. जब श्यामवीर नशे में हो गया तो कामत ने उसके सिर पर इंटरलॉकिंग टाइल से हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक, सिर पर गंभीर वार के बाद श्यामवीर की मौत हो गई. आरोप है कि इस दौरान केशव ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, ताकि अंदर हो रही आवाज किसी को सुनाई न दे. इसके बाद दोनों ने मिलकर श्यामवीर के शव को घर के पास स्थित एक गड्ढे में मिट्टी के नीचे दफना दिया.

मोजाबाद गांव में गड्ढे में शव दबे होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया. इसके बाद मृतक के भाई की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान पुलिस ने श्यामवीर की पत्नी केशव और उसके कथित प्रेमी कामत को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को हत्या के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया गया. एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस हत्या से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

24 घंटे के भीतर दोनों आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद के मोजाबाद गांव में सामने आए इस मामले में पुलिस के अनुसार, पत्नी के कथित प्रेम संबंध की जानकारी पति को होने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था. इसके बाद आरोप है कि पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर श्यामवीर की हत्या की साजिश रची. पुलिस के मुताबिक, शराब पिलाने के बाद सिर पर इंटरलॉकिंग टाइल से हमला किया गया और शव को घर के पास गड्ढे में दफना दिया गया.
 

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