scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पानीपत: खुले नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, राहगीर ने बचाई जान

पानीपत में देवी मंदिर रोड पर 8 साल का बच्चा खुले नाले में गिर गया. एक स्थानीय निवासी ने तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली. घटना CCTV में कैद हो गई. इसी जगह पिछले महीने एक महिला भी नाले में गिर गई थी. लगातार हो रहे हादसों के बाद खुले नाले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
स्थानीय निवासियों ने बच्चे को नाले से बाहर निकाला. (Photo-ITG)
स्थानीय निवासियों ने बच्चे को नाले से बाहर निकाला. (Photo-ITG)

हरियाणा के पानीपत में खुले नाले का खतरा एक बार फिर सामने आया है. शहर की देवी मंदिर रोड पर 8 साल का एक बच्चा नाला पार करते समय उसमें गिर गया. घटना अचानक हुई और बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया. हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है.

बच्चे के नाले में गिरते ही एक स्थानीय निवासी उसे बचाने के लिए दौड़ा. उसने समय रहते बच्चे को बाहर निकाल लिया. इस तरह बच्चे की जान बच गई. अगर मौके पर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत मदद नहीं की होती, तो हादसा गंभीर हो सकता था.

नाले पर नहीं था स्लैब, फिसलकर गिरा बच्चा

सम्बंधित ख़बरें

great khali car accident panipat toll plaza
रेसलर खली का हुआ एक्सीडेंट, पंजाब से सोनीपत जाते वक्त हादसा
महिला के मौत के बाद एफआईआर दर्ज हो गई है (Photo : ITG)
टूटी थी महिला के पैर की हड्डी, डॉक्टर ने कर दिया दिल का ऑपरेशन
पानीपत हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा. (Photo: Representational )
पति बना प्रेम में रोड़ा, पत्नी ने भतीजे के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट
पानीपत पुलिस ने स्नेहा को भेजा जेल.(Photo:ITG)
'मॉडर्न ड्रेस' पर होता था घर में झगड़ा, बहू के ताने ने ले ली दो जिंदगियां
panipat
घरेलू कलह में सास ससुर ने दी जान, परिजन बोले- बहू के कपड़े पर होता था विवाद

जानकारी के मुताबिक, बच्चा देवी मंदिर रोड पर नाला पार कर रहा था. नाले के एक हिस्से पर स्लैब नहीं लगा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह खुले नाले में गिर गया. बताया गया कि गली में कीचड़ भी फैला हुआ था. हादसे की CCTV फुटेज में बच्चे के नाले में गिरने की घटना कैद हुई है. बच्चे को गिरते देख एक स्थानीय निवासी ने बिना देर किए उसे बाहर निकालने की कोशिश की और सफल रहा.

Advertisement

इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसी देवी मंदिर रोड पर पिछले महीने एक महिला भी नाले में गिर गई थी. उस समय भी महिला को काफी मुश्किल से बाहर निकाला गया था और उसकी जान बची थी. इसके बावजूद नाले के खुले हिस्से पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए नाले को ढकना और ऐसे खतरनाक हिस्सों को सुरक्षित करना जरूरी है.

नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल

एक ही जगह पर दो हादसों की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. खुले नाले और गली में फैली कीचड़ से लोगों को खतरा हो सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ऐसे रास्तों पर चलना जोखिम भरा हो सकता है.

यह भी पढ़ें: कंधे पर बच्चा, नीचे उफनता नाला और जान हथेली पर... आंध्र प्रदेश के आदिवासी गांव की ये तस्वीर क्यों डराती है?

अब सवाल है कि देवी मंदिर रोड पर खुले नाले को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. क्या नाले पर स्लैब लगाया जाएगा और आसपास की सड़क को ठीक किया जाएगा? वहीं इस पूरी घटना पर नगर निगम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या मरम्मत की समयसीमा सामने नहीं आई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पानीपत: खुले नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, राहगीर ने बचाई जान |
    'शहर गैस चैंबर बन रहे हैं', पटाखों से प्रदूषण पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, कहा-पूरे साल लागू रहेंगे प्रतिबंध |
    'घर बुलाया, गाली दी और पीटा', झारखंड में JMM विधायक पर मारपीट का आरोप |
    Aaj Ka Panchang, 16 October 2026: 16 अक्टूबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 16 October 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 16 October 2026: मीन राशि वाले आज प्रेम संबंधों में सफलता के लिए ये उपाय करें, जानें शुभ रंग- |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 16 October 2026: कुंभ राशि वालों के लिए आज प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ का योग है, वाणी में विनम्रता रखें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 16 October 2026: मकर राशि वालों के लिए आज व्यापार में लाभ का योग है, इस चीज का करें दान |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 16 October 2026: धनु राशि वाले आज दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जानें कैसी रहेगी सेहत |
    Aaj Ka Vrishchik Rashifal 16 October 2026: वृश्चिक राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, जानें व्यापार में कैसी रहेगी स्थिति
    Advertisement