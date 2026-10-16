पानीपत: खुले नाले में गिरा 8 साल का बच्चा, CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर, राहगीर ने बचाई जान

हरियाणा के पानीपत में खुले नाले का खतरा एक बार फिर सामने आया है. शहर की देवी मंदिर रोड पर 8 साल का एक बच्चा नाला पार करते समय उसमें गिर गया. घटना अचानक हुई और बच्चा खुद को संभाल नहीं पाया. हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है.

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बच्चे के नाले में गिरते ही एक स्थानीय निवासी उसे बचाने के लिए दौड़ा. उसने समय रहते बच्चे को बाहर निकाल लिया. इस तरह बच्चे की जान बच गई. अगर मौके पर मौजूद व्यक्ति ने तुरंत मदद नहीं की होती, तो हादसा गंभीर हो सकता था.

नाले पर नहीं था स्लैब, फिसलकर गिरा बच्चा

जानकारी के मुताबिक, बच्चा देवी मंदिर रोड पर नाला पार कर रहा था. नाले के एक हिस्से पर स्लैब नहीं लगा था. इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह खुले नाले में गिर गया. बताया गया कि गली में कीचड़ भी फैला हुआ था. हादसे की CCTV फुटेज में बच्चे के नाले में गिरने की घटना कैद हुई है. बच्चे को गिरते देख एक स्थानीय निवासी ने बिना देर किए उसे बाहर निकालने की कोशिश की और सफल रहा.

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इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसी देवी मंदिर रोड पर पिछले महीने एक महिला भी नाले में गिर गई थी. उस समय भी महिला को काफी मुश्किल से बाहर निकाला गया था और उसकी जान बची थी. इसके बावजूद नाले के खुले हिस्से पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए नाले को ढकना और ऐसे खतरनाक हिस्सों को सुरक्षित करना जरूरी है.

नगर निगम की व्यवस्था पर उठे सवाल

एक ही जगह पर दो हादसों की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. खुले नाले और गली में फैली कीचड़ से लोगों को खतरा हो सकता है. खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ऐसे रास्तों पर चलना जोखिम भरा हो सकता है.

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अब सवाल है कि देवी मंदिर रोड पर खुले नाले को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे. क्या नाले पर स्लैब लगाया जाएगा और आसपास की सड़क को ठीक किया जाएगा? वहीं इस पूरी घटना पर नगर निगम की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या मरम्मत की समयसीमा सामने नहीं आई है.



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