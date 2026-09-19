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गुरुग्राम में नशे में धुत थार चालक का तांडव, दोस्तों की कैब को खिलौने की तरह मारी बार-बार टक्कर, VIDEO

गुरुग्राम में आपसी विवाद के बाद नशे में धुत युवक ने थार से दोस्तों की कैब को बार-बार टक्कर मारी. इस भयानक हमले में कैब का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. इस दौरान कैब सवार बाल-बाल बचे.

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वारदात के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस खौफनाक घटना का वीडियो बना लिया. (Photo: ITG)
वारदात के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस खौफनाक घटना का वीडियो बना लिया. (Photo: ITG)

गुरुग्राम के सेक्टर-89 में देर रात उस समय भारी दहशत फैल गई, जब एक काली महिंद्रा थार के चालक ने बीच सड़क पर जमकर गुंडागर्दी और उपद्रव मचाया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली नंबर की थार गाड़ी में सवार होकर चार दोस्त सेक्टर-89 पहुंचे थे. वहां किसी बात पर उनके बीच तीखी बहस हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि दो युवक थार से उतर गए. उन्होंने घर लौटने के लिए रैपिडो से कैब बुक की और सड़क किनारे उसका इंतजार करने लगे.

जैसे ही कैब पहुंची और दोनों युवक उसमें बैठे, थार चालक का गुस्सा भड़क गया. अत्यधिक नशे में धुत आरोपी चालक ने कैब को रौंदने के इरादे से अपनी गाड़ी को बार-बार पीछे (रिवर्स) किया और पूरी रफ्तार के साथ कैब में जोरदार टक्कर मारी.

कैब चालक के चीखने और रुकने के अनुरोध के बावजूद आरोपी खिलौने की तरह गाड़ी को कुचलता रहा. इस भयानक हमले में कैब का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया, हालांकि सही समय पर एयरबैग खुल जाने के कारण दोनों युवक और कैब चालक की जान बाल-बाल बच गई.

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यह भी पढ़ें: डिजिटल अरेस्ट गैंग का भंडाफोड़, IIT इंजीनियर और बैंक मैनेजर समेत कई अरेस्ट

वारदात के दौरान मौके पर मौजूद राहगीरों ने इस खौफनाक घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

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घटना के बाद पीड़ित कैब चालक ने तुरंत खेड़कीदौला थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही आरोपी थार चालक अपने एक अन्य साथी के साथ फरार होने में कामयाब रहा. पुलिस ने कैब चालक की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दिल्ली नंबर की इस थार के आधार पर आरोपियों की पहचान व तलाश तेज कर दी है.

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