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पत्नी पर शक, चचेरे भाई से रंजिश और फिर कत्ल... गोरखपुर में शिवम मर्डर का खुलासा

गोरखपुर के बांसगांव में शिवम मिश्रा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है. जांच में सामने आया कि आरोपी चचेरे भाई संतोष मिश्रा को अपनी पत्नी और शिवम के बीच अवैध संबंध का शक था. पुलिस ने 50 से ज्यादा CCTV फुटेज और करीब 300 मोबाइल नंबरों के CDR खंगालने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया.

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चचेरा भाई ही बना जान का दुश्मन!(Photo: Ravi Gupta/ITG)
चचेरा भाई ही बना जान का दुश्मन!(Photo: Ravi Gupta/ITG)

गोरखपुर के बांसगांव में 17 सितंबर को हुई शिवम मिश्रा की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है. पुलिस ने वारदात के आरोप में संतोष मिश्रा को गिरफ्तार किया है. उसके पास से हत्या में इस्तेमाल लोहे का बांका, खून से सनी बनियान और मोबाइल फोन बरामद किया गया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी मृतक का चचेरा भाई है और उसे शक था कि शिवम का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है.

बताया गया कि बांसगांव थाना क्षेत्र में 17 सितंबर को शिवम मिश्रा की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी. वारदात के बाद मृतक के परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस के सामने चुनौती हमलावर तक पहुंचने और हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने की थी.

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केस की तह तक जाने के लिए पुलिस ने आठ टीमें लगाईं. जांच के दौरान 50 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जबकि करीब 300 मोबाइल नंबरों के CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड का विश्लेषण किया गया. पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस की भी मदद ली. इन तमाम सुरागों को जोड़ते हुए जांच टीम संतोष मिश्रा तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया.

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शक से शुरू हुई कहानी, रिश्ते पर उठाया सवाल

पुलिस के मुताबिक, संतोष को अपनी पत्नी और शिवम के बीच कथित अवैध संबंध का शक था. यही संदेह धीरे-धीरे उसके मन में गहराता गया. पुलिस का कहना है कि इसी शक के चलते उसने 17 सितंबर को शिवम को निशाना बनाया. आरोपी ने लोहे के बांके से उसके सिर पर हमला किया.

पुलिस के अनुसार, संतोष ने शिवम के सिर पर एक-दो नहीं, बल्कि कुल चार बार वार किया. हमले के बाद वह कुछ देर वहीं रुका और यह सुनिश्चित किया कि शिवम की मौत हो चुकी है. इसके बाद वह वहां से चला गया. जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से वारदात से जुड़े सामान बरामद किए.

गोरखपुर

एसपी साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि शिवम यहां गोरखपुर में अकेला रहकर पढ़ाई करता था, जबकि उसका परिवार लखनऊ में रहता था. अकेले रहने के कारण आसपास के लोगों से उसका खाना-पीना भी होता था. पुलिस के मुताबिक, इसी वजह से संतोष को शिवम के अपनी पत्नी के करीब होने का शक हुआ था.

चचेरा भाई ही बना जान का दुश्मन

एसपी साउथ के मुताबिक, संतोष मृतक का चचेरा भाई लगता है, जबकि उसकी पत्नी रिश्ते में शिवम की भाभी लगती थी. पुलिस का कहना है कि इसी पारिवारिक रिश्ते के बीच आरोपी को दोनों के बीच गलत संबंध होने का संदेह था. इसी शक ने हत्या की वारदात को अंजाम देने की वजह तैयार कर दी.

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पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लोहे का बांका, खून से सनी बनियान और मोबाइल फोन बरामद किया है. 50 से ज्यादा CCTV फुटेज, करीब 300 मोबाइल नंबरों के CDR विश्लेषण और मैनुअल इंटेलिजेंस से मिले सुरागों के आधार पर पुलिस ने संतोष को इस मामले में गिरफ्तार किया है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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