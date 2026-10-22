scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुरुग्राम के कई इलाकों में 'ब्लैक आउट', बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर

गुरुग्राम में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई रिहायशी और औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई है. इससे फैक्ट्रियों का कामकाज ठप हो गया है और शहर में अंधेरा छा गया है. बिजली न आने से लोग परेशान होकर सड़कों पर उतर आए हैं.

Advertisement
X
गुरुग्राम में पावर कट के बाद लोग सड़कों पर उतर आए. (Photo- ITGD)
गुरुग्राम में पावर कट के बाद लोग सड़कों पर उतर आए. (Photo- ITGD)

हरियाणा की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम के कई इलाकों में अंधेरा छा गया है. बिजली कर्मचारियों की बुलाई गई बेमियादी हड़ताल का सीधा असर अब शहर में साफ दिखाई दे रहा है. कई रिहायशी सेक्टरों में घंटों से बिजली गुल है, वहीं दौलताबाद, कादीपुर और सेक्टर 37 जैसे इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्रियों में कामकाज ठप हो गया है.

बिजली कब लौटेगी, इसका पुख्ता जवाब न अफसरों के पास है और न ही सिस्टम के पास. शहर अंधेरे और दहशत के साए में रात काटने को मजबूर है. ऐसे में बिजली न आने से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं और चारों तरफ अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. 

किसी भी तरह के बड़े उपद्रव, तोड़फोड़ या ग्रिड को नुकसान पहुंचाने की आशंका को देखते हुए जिले के तमाम बिजली सब-स्टेशनों और पावर हाउसों पर भारी पुलिस बल तैनात कर छावनी में तब्दील कर दिया गया है.

सम्बंधित ख़बरें

Paan Gutkha Spitting Fine by Gurugram Municipal Corporation
गुरुग्राम में पान-गुटखा थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर कटेगा चालान
बंदर को पीठ पर लादकर ले गया युवक, पीछे-पीछे चली भीड़
Monkey Attacker Caught in Palwal
51 हजार का इनामी बंदर पकड़ा गया, भीड़ ने मारे चांटे, Video
कुणाल की दादी ने बताई कहानी. (Photo: ITG)
'समझाया, वह नहीं माना'... टाइगर केस में कुणाल की दादी ने क्या कहा
मामले की पुलिस ने शुरू की जांच. (Photo: Representational )
Jigolo बनने चला था हरियाणा का सीदा-सादा लड़का! फिर हो गया ऐसा कांड कि...

निजीकरण के फैसले के खिलाफ सड़कों पर कर्मचारी

हरियाणा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी 22 से 24 अक्टूबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर हैं. दरअसल, हरियाणा बिजली नियामक आयोग (HERC) ने हाल ही में इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूह में बिजली वितरण के लिए 25 साल का समानांतर लाइसेंस दिया है.

Advertisement

कर्मचारियों का आरोप है कि ये कदम पिछले दरवाजे से किया जा रहा निजीकरण है, जिससे ज्यादा राजस्व देने वाले औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र निजी हाथों में चले जाएंगे. इससे राज्य के स्वामित्व वाले दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) को भारी नुकसान होगा.

गुस्साए कर्मचारियों ने राज्य भर में HERC के आदेश की प्रतियां जलाई हैं. साथ ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और HERC के अध्यक्ष मुकेश गर्ग के पुतले भी फूंके गए हैं.

सरकार की तरफ से कर्मचारियों को भरोसा

हड़ताल से ठीक पहले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा मंत्री अनिल विज से मुलाकात की थी. अनिल विज ने कर्मचारियों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कभी आवेदन आमंत्रित नहीं किए थे और सरकार इस आदेश के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सरकार 5 से 6 दिनों में अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) में अपील दायर कर स्टे मांगेगी और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी.

यह भी पढ़ें: गुरुग्राम की सोसायटियों में बिजली बिलों की 'मनमानी लूट' पर हंटर, CM सैनी ने दिए ऑडिट के आदेश

वहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार कर्मचारियों के साथ है और वो चाहें तो अपनी पसंद के वकीलों के जरिए भी मुकदमा लड़ सकते हैं. सैनी ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की और अधिकारियों को निर्देश दिया कि त्योहारी सीजन में आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9 एयरबैग, ADAS और हाइब्रिड इंजन... धांसू लुक वाली HYUNDAI SUV हुई लॉन्च |
    टेस्ट में 300, वनडे में 200 ... हैरी ब्रूक हुए 'यून‍िवर्स बॉस' क्रिस गेल-वीरेंद्र सहवाग के क्लब में शाम‍िल, बनाए ये कीर्त‍िमान |
    ब्रह्मोस मिसाइल को पूरी तरह स्वदेशी बनाने की तैयारी तेज, CEO ने बताईं बड़ी बातें |
    नाना बनेंगे गोविंदा! शादी के 2 साल बाद मां बनेंगी भांजी आरती? बिजनेसमैन पति भी राजी |
    US के मध्यावधि चुनावों के बाद ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका-इजरायल? |
    रूस ने यूक्रेन पर दागीं 21 मिसाइलें, कीव में दो लोगों की मौत, दर्जनों घायल |
    दिल्ली में बिना PUC नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीज़ल, जानें GRAP-1 के नियम |
    हैदराबाद-वारंगल हाईवे पर पहले आगे चल रही कार को मारी टक्कर, फिर बिजली के खंभे से टकराई SUV, वीडियो वायरल |
    जिस उम्र में स्कूल जाना चाहिए, उस उम्र में ड्रग्स, कपूरथला के वीडियो ने चौंकाया |
    क्राइम ब्रांच के सामने पेश ना होकर CJP नेताओं की बढ़ेंगी मुश्किलें? देखें दंगल
    Advertisement