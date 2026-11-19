समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान बुधवार शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा होने के बाद रामपुर स्थित अपने आवास पहुंचे. घर पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी कर उनका स्वागत किया. इस दौरान समर्थकों ने 'आजम खान जिंदाबाद' और 'देखो-देखो कौन आया, शेर आया-शेर आया' के नारे लगाए.

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जेल से बाहर आने के बाद रामपुर में आजम खान ने राजनीतिक हालात, भारतीय जनता पार्टी, जांच एजेंसियों और चुनावी राजनीति को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि अब चुनाव जाति और धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि मुद्दों के आधार पर लड़े जाएंगे. आजम खान ने अपने अंदाज में कहा, 'चुनाव नहीं होगा, इंकलाब होगा. बदलाव नहीं होगा, सैलाब होगा.'

रामपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'उनका (BJP) सफाया हो चुका है. क्या आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे? क्या आपने विधान परिषद चुनाव के नतीजे नहीं देखे? जिन सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, वे भी गलत तरीकों से जीती गईं.'

उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जैसे लोग संविधान के लिए जान देने को हमेशा तैयार हैं. संवैधानिक संस्थाओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा कम हो रही है. उन्होंने इन संस्थाओं से अपनी साख बचाने की अपील भी की.

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'क्या मैं माफिया हूं?'

आजम खान ने अपने खिलाफ हुई कार्रवाई और उन्हें माफिया बताए जाने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने सवाल किया, 'क्या मैं माफिया हूं? मैंने बच्चों के लिए स्कूल खोले, एक यूनिवर्सिटी स्थापित की. अगर मेरे जैसे व्यक्ति को माफिया कहा जा सकता है, तो फिर...'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुर्गी चोर, बकरी चोर और भैंस चोर जैसे मामलों में लोगों को ईडी का दोषी माना जा सकता है, तो वह भगवान से दुआ करते हैं कि हर गली में ऐसा मुर्गी चोर हो, जो एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर सके.

आजम खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए देश के दो बड़े शिक्षाविदों और संस्थान निर्माताओं मदन मोहन मालवीय और सर सैयद अहमद खान का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि अगर उनके समय में ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग और विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाएं होतीं, तो शायद उन्हें भी जेल जाना पड़ता और वे विश्वविद्यालय स्थापित नहीं कर पाते.

आजम खान ने कहा कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं को अपनी साख बचाने की कोशिश करनी चाहिए.

#WATCH | Rampur, Uttar Pradesh | After reaching his home from Dasna jail, Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan says, "Had there been ED, CBI, I-T, Development Authority at the time of Madan Mohan Malaviya and Sir Syed Ahmad Khan, they would have been jailed. They would not have been able to establish Universities..." — ANI (@ANI) November 18, 2026

अखिलेश यादव ने रिहाई का किया स्वागत

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आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खुशी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि आजम खान साहब की रिहाई से न्याय पर भरोसा और मजबूत हुआ है. अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब जुल्म और ज्यादती हद पार कर जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि सत्ता में बैठे लोगों का अंत करीब है.

एक नवंबर से डासना जेल में बंद थे आजम खान

बता दें कि आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एक नवंबर को गिरफ्तार किया था. यह मामला रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल भेज दिया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को इस मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी थी. इसके बाद बुधवार को उनके वकीलों ने गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में रिहाई के लिए आवेदन दिया. अदालत ने 50-50 हजार रुपये के दो जमानती बॉन्ड जमा कराने की शर्त पर उनकी रिहाई का आदेश जारी किया. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की है.

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