सिंह

सिक्स ऑफ कप्स

आज का दिन पुराने पलों को फिर से निर्मित करने और दोस्तों से भेंट मुलाकात बढ़ाने में सहयोगी है. सबसे मेलजोल बढ़ाने में आगे रहेंगे. विभिन्न मामलों में पहल करने का भाव बना रहेगा. योजनाओं में सजगता बढ़ाएंगे. आकर्षक अंदाज में अपना पक्ष रख़ने की कोशिश होगी. करीबियों का समर्थन पाएंगे. परस्पर मदद का भाव बना रहेगा.

और पढ़ें

प्रेम संबंधों में सुधार होगा. दिल की बातें कह पाएंगे. भावनात्मकता को बल मिलेगा. बड़ों की सलाह का पालन रखेंगे. घर में सुंदर वातावरण रहेगा. निजी मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे. परस्पर मदद की भावना बढ़ेगी. व्यक्तिगत प्रयासों में सफल होंगे. करीबियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा. उदारता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य: सेहत से संबंधी मामले सुधार पाएंगे. अतिउत्साह से बचें. मौसमी सतर्कता बनाए रखेंगे.

आर्थिक स्थिति: परिचित सहयोगी होंगे. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे. व्यापार के प्रति सहज रहेंगे.

रिश्ते: सहयोग का नजरिया रहेगा. मेहमान का आदर सम्मान रखेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी.

---- समाप्त ----