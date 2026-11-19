वृश्चिक

द हाई प्रीस्टेस

आज का दिन आप के लिए महत्वपूर्ण विषयों में गंभीरता बनाए रखने और रहस्यों के उजागर होने का संकेतक है. किसी मामलों में विचार रखने से पहले सभी पहलुओं पर उचित चिंतन कर लें. सबसे मिलकर चलने का नजरिया रखे. सकारात्मकता और सूझबूझ से आगे बढ़ें. व्यक्तित्व पर ध्यान दें. औरों की कमियों को बताने में जल्दी न करें. दबाव से बचें.

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शुभचितकों के साथ वक्त बिताएं. स्पष्ट चर्चा को बढ़ावा देंगे. व्यर्थ बातों से अप्रभावित रहेंगे. विभिन्न मतों के दबाव में भ्रम व अफवाह में पड़ने से बचेंगे. कारोबारी साथियों का समर्थन रहेगा. विभिन्न मोर्चाें पर सहजता दिखाएंगे. विवेक विनम्रता से काम निकालेंगे. असमंजस और अनिर्णय की स्थिति से बचें. ध्यान एवं एकाग्रता बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: सेहत में सहजता बनाए रखें. चिकित्सकीय परामर्श की अनदेखी न करें. संकेतों पर ध्यान दें.

आर्थिक स्थिति: वाणिज्यिक मामलों को बेहतर बनाए रखें. प्रबंध सामान्य रहेगा. जिम्मेदारी को पूरा करें.

रिश्ते: घर के लोगों से मेलजोल बनाए रहें. संबंधों का सम्मान करें. चर्चा में सरलता बनाए रहें.

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