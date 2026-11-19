मीन

द मून

आज का दिन आप के लिए लक्ष्य की अस्पष्टता और रास्ते की चुनौतियों में मनोबल बनाए रखने की सलाह लेकर आया है. सावधानी से हर कदम आगे बढ़ाएं. कार्य के प्रति लगन बनाए रखें. सहज गति से आगे बढ़ते रहें. पूर्वाग्रह व आशंका में नहीं आएं. उलझे विचारों से परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. व्यर्थ की आशंकाओं को स्वयं पर हावी न होने दें. वरिष्ठों की आज्ञा मानें.

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उचित योजना बनाकर आगे बढ़ें. अहंकार में फैसला लेने की भूल से बचे. विभिन्न मामलों पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास रहेगा. नीति नियम को बल मिलेगा. घर के लोगों से भेंट बढ़ाएंगे. करीबियों की समझाइश को अनदेखा नहीं करें. कार्यों में ढिलाई न दिखाएं. सूची बनाकर आगे बढ़ें. अनुशासन अनुपालन को बनाए रखें.

स्वास्थ्य: दिनचर्या को नियमित रखें. स्वयं पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें.

आर्थिक स्थिति: पेशेवरों की सलाह मानें. न्यायिक विषयों को हल्के में न लें. आर्थिक विषयों में स्पष्ट रहें.

रिश्ते: व्यक्तिगत मामलो में पहल से बचें. संबंधों में असहजता न बढ़ाएं. करीबियों का ख्याल रखे.

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